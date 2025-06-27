Иномарка влетела в остановку в Нижнем Новгороде: погибли два человека Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Два человека погибли и трое пострадали в жестком ДТП на улице Бекетова,66 в Нижнем Новгороде. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 21:50 автомобиль "ЗАЗ", поворачивая налево, совершил касательное столкновение с машиной "Хонда". Второе авто от удара вынесло на остановку. Почти вся иномарка — всмятку. Остановке также досталось.

В результате погибли два человека. Еще трое получили различные травмы, включая несовершеннолетнего. Их увезли на скорой в больницу.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.

Добавим, что, по оперативной информации регионального управления МЧС, погибшие — женщины-пешеходы.