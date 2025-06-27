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Экономика

Портал "Резидент столицы финансовой культуры" запустили в Нижнем Новгороде

30 июня 2025 11:00  [85] Экономика
Портал Резидент столицы финансовой культуры запустили в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде начал работу цифровой портал "Резидент столицы финансовой культуры", доступный по адресу fincult.nobl.ru. Как сообщили в региональном правительстве, он стал частью одноимённого проекта, представленного Нижегородской областью в рамках всероссийского конкурса, организованного Минфином России и Банком России. По итогам конкурса регион получил статус "Столица финансовой культуры" на 2025 год.

Платформа создана для популяризации финансовой и цифровой грамотности. В основе — игровые и интерактивные элементы, а также соревновательные механики.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что проект направлен на развитие у жителей региона навыков рационального обращения с личными финансами. По его словам, задача команды — предоставить весь необходимый образовательный контент в удобной, наглядной и доступной форме.

На сайте уже размещены анонсы региональных мероприятий, курсы, тесты, подкасты и другие обучающие материалы. Зарегистрированные пользователи смогут принимать участие в акциях, получать баллы и использовать их внутри платформы.

Проект реализуется при участии министерства финансов и министерства цифрового развития Нижегородской области, а также Волго-Вятского главного управления Банка России.

Как пояснила министр финансов региона Ольга Сулима, баллы начисляются за участие в программах долгосрочных сбережений, проектах инициативного бюджетирования, регистрацию в качестве волонтёра на сайте Ассоциации развития финансовой грамотности. Кроме того, они даются за подписку на профильные соцсети, прохождение обучающих тестов, лекций, видеокурсов и организацию тематических мероприятий.

Накопленные баллы можно будет обменять на сувениры — худи, рюкзаки, дождевики — а также на экскурсии по области, участие в лекциях и образовательных событиях. Кроме того, предусмотрены скидки на билеты в музеи, театры и на спортивные мероприятия. Партнёры проекта также могут предоставлять свои бонусы. Следить за балансом баллов можно в личном кабинете. 

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова подчеркнула, что материалы портала рассчитаны на разную аудиторию — от новичков до продвинутых пользователей. В частности, объясняется, как оплачивать покупки по QR-коду, как распознать финансовую пирамиду, избежать уловок кибермошенников и понять суть современных финтех-продуктов. По словам Павловой, в условиях стремительного развития финансовых технологий важно не только сохранять уровень знаний, но и постоянно его обновлять.

Регистрация на платформе осуществляется через "Госуслуги".

Как уточнил директор Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов, для начала нужно ввести адрес электронной почты и номер телефона, после чего система перенаправит на страницу авторизации через "Госуслуги". Далее потребуется согласие на обработку персональных данных, прохождение небольшого вступительного теста и заполнение анкеты. После этого пользователь получает статус резидента столицы финансовой культуры.

Проект рассчитан на широкую аудиторию и может быть интересен школьникам, студентам, педагогам, волонтёрам, предпринимателям и пенсионерам.

Напомним, что Нижний Новгород стал победителем всероссийского конкурса "Столица финансовой культуры" весной 2025 года. 

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Теги:
Финансы цифровизация
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