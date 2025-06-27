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Общество

Штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника ГАИ вырастет до 7-10 тысяч

30 июня 2025 09:44  [40] Общество
Штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника ГАИ вырастет до 7-10 тысяч

Фото: Кира Мишина

В конце июня Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о новых штрафах для водителей. Текст документа был опубликован на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания, сообщает телеканал "360".

Согласно новым поправкам, штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника Госавтоинспекции увеличится и составит от 7 до 10 тысяч рублей.

Также вводится более строгое наказание за невыполнение требований о прохождении весогабаритного контроля: водители, нарушившие это правило, будут обязаны выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

В рамках пилотного проекта планируется отправлять водителям предупреждения, если у них отсутствует полис ОСАГО.

Следует отметить, что новые штрафы пока не вступили в силу. Они начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона и подписания его президентом. Сейчас закон находится на утверждении в Совете Федерации.

Напомним, что штраф за шумные авто может вырасти в 40 раз в Нижегородской области.

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Теги:
Автомобили Госавтоинспекция Штраф
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