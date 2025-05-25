Штраф за шумные авто может вырасти в 40 раз в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили внести поправки в федеральный закон, предусматривающий административную ответственность за эксплуатацию транспортных средств, которые превышают нормативы содержания загрязняющих веществ в выбросах или уровня шума. Целесообразность увеличения штрафов обсудили депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству 10 июня, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Согласно предлагаемым поправкам, штраф для водителей за превышение норм шума или вредных выбросов вырастет с 500 рублей до 20 тысяч рублей, а для должностных лиц, допускающих такие автомобили к эксплуатации, — с 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Таким образом, сумма санкций может увеличиться в 40 раз.

Инициатива направлена на борьбу с шумовым загрязнением от транспорта, особенно в ночное время. Депутаты отметили, что действующие штрафы, установленные ещё в 2013 году, давно утратили свою эффективность из-за инфляции и не останавливают нарушителей.

Мнения парламентариев по данному вопросу разделились, единогласного решения принято не было. Изменения остаются на дальнейшем обсуждении.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области может увеличиться размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте.