Посольство России в Египте призвало туристов учитывать отмены авиарейсов

Российское посольство в Египте обратило внимание туристов на участившиеся случаи задержек и отмен рейсов авиакомпании AlMasria. Ведомство настоятельно рекомендует путешественникам учитывать данную информацию при планировании своих поездок. Об этом сообщает телеканал "360".
Посольство отмечает, что в последнее время проблемы с пунктуальностью у авиакомпании AlMasria стали более заметными. В связи с этим Росавиация потребовала от авиакомпании значительно улучшить регулярность своих рейсов в Россию, начиная с 1 августа. В противном случае возможны ограничения на полеты в страну.
Ранее Росавиация сняла запрет на полёты в воздушном пространстве Ближнего Востока. Однако ситуация в этом регионе остаётся под пристальным контролем, и в случае необходимости авиакомпании будут оперативно уведомлены о любых изменениях.
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