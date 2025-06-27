В Госдуму внесли законопроект о снижении НДС на продукты питания до 5% Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Государственную Думу России внесён законопроект, направленный на снижение цен на продукты питания. Инициатива предполагает уменьшение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 10% до 5%. Об этом телеканалу "360" сообщил один из авторов инициативы - депутат Сергей Миронов.

Миронов подчеркнул, что официальная статистика инфляции не отражает реального роста цен на продукты в стране за последние годы. По его словам, многие россияне вынуждены тратить значительную часть своих доходов на питание. Депутат отметил, что НДС — это косвенный налог, который включается в конечную стоимость товаров в магазинах. В результате его бремя ложится на плечи конечных потребителей.

"Высокий налог приводит к росту цен, а снижение НДС — к их уменьшению", — пояснил Миронов.

Парламентарий также указал на международный опыт применения подобных мер. Например, в Германии в 2020 году правительство снизило ставку НДС, что позволило снизить цены на продукты и замедлить инфляционные процессы. Миронов считает, что такой подход может быть эффективным и в России, помогая облегчить финансовое положение граждан и снизить их зависимость от роста цен на базовые продукты питания.