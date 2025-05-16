Наценки на социально значимые продукты снизились в торговых сетях России Экономика

Исследование ценовой политики российских торговых сетей выявило значительное снижение торговой наценки на социально значимые товары в апреле текущего года. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), наценка упала до рекордно низкого уровня — 2,7%, что в полтора раза меньше, чем в марте.

Станислав Богданов, председатель президиума АКОРТ, в беседе с телеканалом "360" отметил, что снижение торговой наценки на эти товары продолжается уже более трёх месяцев подряд. По его словам, это стало возможным благодаря значительным инвестициям со стороны ретейлеров.

Среди наиболее заметных изменений цен выделяются куриные яйца, которые подешевели на 11,6%. Также снизились цены на тушку цыплёнка-бройлера, сливочное масло, рис и мороженую рыбу.

Также наблюдается незначительное удешевление (менее чем на 1%) подсолнечного масла, хлеба и хлебобулочных изделий, молока и сахара.

Кроме того, в магазинах-членах АКОРТ некоторые социально значимые товары продавались по ценам ниже закупочных. К ним относятся репчатый лук, картофель, морковь и белокочанная капуста.

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Напомним, в