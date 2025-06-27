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Политика

Никитин предложил регионам гибкий подход к проектам по переработке отходов в топливо

30 июня 2025 18:29  [93] Политика
Никитин предложил регионам гибкий подход к проектам по переработке отходов в топливо

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Комиссия Государственного совета России по экологическому благополучию провела заседание, посвящённое вопросам утилизации отходов и перспективам производства альтернативного топлива. Совещание в формате видеоконференции возглавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В обсуждении приняли участие заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган, замгендиректора ППК "РЭО" Алексей Макрушин, замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владимир Смбатян, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, а также представители региональных ведомств.

Участники рассмотрели вопросы работы объектов размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО), в том числе в северных территориях, а также развитие производства RDF-топлива — вида энергетического ресурса, получаемого из высокоэнергоёмких компонентов отходов.

С учётом роста объёмов образования ТКО и ограниченных возможностей их утилизации была подчёркнута необходимость сокращать захоронение отходов и активнее вовлекать их во вторичный оборот. Производство RDF может стать решением, позволяющим снизить нагрузку на полигоны и обеспечить промышленность дополнительным топливом.

Глеб Никитин заявил, что выработка эффективных механизмов поддержки требует анализа ситуации в каждом регионе. При этом он отметил, что тарифное регулирование относится к компетенции субъектов Федерации.

Он подчеркнул важность предоставления регионам права самостоятельно определять подход к таким проектам. "Считаю, что регионы здесь должны быть в равном положении, у них должно быть право самостоятельно принимать решение применительно к конкретной территории: закладывать в тариф затраты регионального оператора на утилизацию ТКО, поддерживать субсидией потребителя такого топлива или субсидировать тариф, или же вовсе отказаться от проекта из-за удалённости потребителей и высоких расходов на транспортировку RDF-топлива", – заявил Никитин.

По итогам встречи он призвал представителей регионов провести оценку потенциального спроса на RDF-топливо и возможности его применения в рамках действующих условий.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Юрий Станкевич призвал навести порядок на рынке контейнерных АЗС. 

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Теги:
Глеб Никитин Топливо и энергетика Экология
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