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Экономика

Юрий Станкевич призвал навести порядок на рынке контейнерных АЗС

30 июня 2025 17:22  [63] Экономика
Юрий Станкевич призвал навести порядок на рынке контейнерных АЗС

Контейнерные автозаправочные станции (АЗС), которые в последние годы активно появляются по всей стране, могут попасть под законодательное регулирование уже в ближайшую осеннюю сессию Госдумы. По словам заместителя председателя комитета по энергетике ГД РФ Юрия Станкевича, сейчас идут обсуждение вопроса с регионами. Об этом депутат сказал на пресс-конференции "Опасные и дешевые: риски заправки на контейнерной АЗС" 30 июня.

По словам Станкевича, проблема не в самом существовании передвижных, контейнерных АЗС, а в том, что они работают вне зоны внимания государства, контрольно-надзорных органов.

"Контейнерные заправки появлялись в 90-е годы. Потом в связи с развитием рынка, расширением масштабов АЗС, увеличения объемов нетопливной торговли, такого рода мини-АЗС стали сходить на нет. Однако, последние два года видим обратную тенденцию, поступают сообщения от регионов, в том числе из Нижегородской области, которую я представляю в Госдуме. Граждане пишут, что такие объекты появляются рядом с домами, объектами розничной торговли, в гаражах и так далее. Поступают обращения и от владельцев стационарных АЗС", - сказал Станкевич.

Депутат Госдумы добавил, что когда стал разбираться в вопросе, какие есть правила и барьеры, то выяснилось, что эта сфера, как ни удивительно, оказалась вне внимания.

"Хотя она напрямую касается вопросов безопасности. Сейчас мы ведем диалог со всеми субъектами, чтобы оценить чувствительность ситуации", — отметил Станкевич.

Он также добавил, что в ряде регионов доля топлива, реализуемого через такие АЗС, может достигать 10-15% от общего объема розничной реализации. Поэтому, по его словам, сегодня необходимо еще раз объективно все оценить и выработать стандартные универсальные правила, которые были бы всем понятны и которые с одной стороны обеспечивали достаточность предложения для автомобилистов, обеспеченность транспортной инфраструктуры, а с другой — обеспечивали бы безопасность для всех граждан.

Станкевич подчеркнул при этом, что контейнерные АЗС — это исключение, допустимое только там, где строительство стационарной станции невозможно или невыгодно. По словам депутата, инвестиции в полноценную АЗС начинаются от 80 млн рублей, тогда как контейнерный формат требует от 1 до 3 млн. И при малом количестве населения, например, в каком-то отдаленном районе, желающих вложиться в строительство стационарной станции может попросту не быть. И здесь контейнерный формат может стать решением для обеспечения доступности топлива.

"Государство заинтересовано в том, чтобы этот рынок существовал в законодательном поле. Контейнерные АЗС — это объекты повышенной опасности, и они должны соответствовать всем требованиям безопасности, включая контроль качества и фискальные платежи", — резюмировал Станкевич.

Ранее депутат Госдумы Юрий Станкевич сообщил, что в стране планируют внедрить единую цифровую базу данных для отслеживания газовых баллонов, а также ввести обязательную маркировку этой продукции.

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Теги:
АЗС Топливо и энергетика Юрий Станкевич
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