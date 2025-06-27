Нижегородцам назвали способы сэкономить на ЖКХ после июльской индексации Общество

С 1 июля в России ожидается значительное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост цен станет рекордным за последние годы, в Нижегородской области составит среднероссийской значение - 11,9%, что соответствует утверждённому правительством России индексу на второе полугодие 2025 года. Но в некоторых регионах рост тарифов достигнет 15–22%. О том, как новая индексация отразится на потребителях и как избежать дополнительных расходов, рассказала телеканалу "360" Наталья Арсеньева, кандидат экономических наук и доцент кафедры "Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности".

По словам эксперта, больше всего от повышения тарифов пострадают социально незащищённые слои населения и арендаторы жилья. Индексация может привести к увеличению числа просрочек и неплатежей за услуги. Правительство не может отказаться от повышения тарифов, но есть способы оптимизировать расходы.

Арсеньева отметила, что масштабная корректировка тарифов обусловлена несколькими факторами: ростом стоимости коммунальных ресурсов и услуг, необходимостью обновления изношенной инфраструктуры, компенсацией инфляционного давления последних лет, а также дифференциацией тарифной политики с учётом региональных особенностей.

Эксперт подчеркнула, что перед правительством стоит задача объяснить населению, на что пойдут собранные платежи, и оказать адресную поддержку малообеспеченным гражданам.

Для оптимизации расходов на коммунальные услуги Арсеньева рекомендует установить двухтарифные счётчики воды и электроэнергии, чтобы экономить в ночное время, проверять начисления на общедомовые нужды, где часто возникают ошибки, а также установить терморегуляторы и энергосберегающие лампы.

Если коммунальные платежи превышают установленную долю дохода семьи, можно обратиться за адресной государственной поддержкой.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Нижегородской области также вырастут цены на газ.