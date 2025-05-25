Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 июня 2025 20:30  [193] ЗСНО подготовит законодательные инициативы для выполнения поручений Президента
16 июня 2025 19:30  [235] Обновлять ограждения начали на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
16 июня 2025 18:45  [338] Депутаты ЗСНО обсудили создание Федерального технопарка
16 июня 2025 18:30  [259] 11 нападений на медиков произошло за год в Нижегородской области
16 июня 2025 17:45  [452] Еще четыре нижегородца вернулись домой после украинского плена
16 июня 2025 17:39  [183] В Нижнем Новгороде наградили врачей-участников гуманитарной миссии "Сердце помощи" в ДНР
16 июня 2025 17:33  [188] Гинеколог рассказала, чем опасны противозачаточные салфетки из Китая
16 июня 2025 17:05  [239] Учёные предупреждают о мощных вспышках на солнце в ближайшие сутки
16 июня 2025 15:35  [219] Каждый может стать источником вдохновения
16 июня 2025 15:18  [249] Дивеевскую школу капитально отремонтируют почти за 175 миллионов рублей
Общество

Цены на газ в Нижегородской области вырастут с 1 июля

15 июня 2025 11:31  [563] Общество
Цены на газ в Нижегородской области вырастут с 1 июля

В Нижегородской области с 1 июля произойдёт плановое увеличение тарифов на газ для населения. Соответствующее постановление размещено на официальном портале региональной службы по тарифам.

Согласно документу, рост цен затронет все категории потребителей. Так, для тех, кто использует газ исключительно для приготовления пищи или нагрева воды, тариф увеличится до 8,6 тысячи рублей за тысячу кубометров. Пользователи, у которых установлены индивидуальные приборы учёта, будут платить 8,3 тысячи рублей.

Газ, используемый для отопления, также подорожает. Новый тариф составит 7,5 тысячи рублей за тысячу кубометров. При этом, если площадь жилого помещения превышает установленную социальную норму, стоимость газа вырастет до 8,3 тысячи рублей. 

Жителям многоквартирных домов, подключённых к общедомовым котельным, также придётся платить больше. Для них тариф составит 8,3 тысячи рублей за тысячу кубометров.

Как пояснили в региональной службе по тарифам, подобные корректировки проводятся ежегодно и регулируются на уровне субъекта Федерации.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области с 1 июля текущего года планово повысят тарифы на коммунальные ресурсы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Газоснабжение ЖКХ Тарифы
Поделиться:
Новости по теме
27 мая 2025 10:22  [555] Взносы на капремонт в Нижегородской области увеличатся на 4,5% с 1 июля
26 мая 2025 18:20  [621] Почти 220 лифтов планируется заменить в Нижегородской области в 2025 году
26 марта 2025 18:12  [799] Никитин и Шаскольский обсудили тарифы на электроэнергию и индексацию зарплат в ЖКХ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных