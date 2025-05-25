Цены на газ в Нижегородской области вырастут с 1 июля Общество

В Нижегородской области с 1 июля произойдёт плановое увеличение тарифов на газ для населения. Соответствующее постановление размещено на официальном портале региональной службы по тарифам.

Согласно документу, рост цен затронет все категории потребителей. Так, для тех, кто использует газ исключительно для приготовления пищи или нагрева воды, тариф увеличится до 8,6 тысячи рублей за тысячу кубометров. Пользователи, у которых установлены индивидуальные приборы учёта, будут платить 8,3 тысячи рублей.

Газ, используемый для отопления, также подорожает. Новый тариф составит 7,5 тысячи рублей за тысячу кубометров. При этом, если площадь жилого помещения превышает установленную социальную норму, стоимость газа вырастет до 8,3 тысячи рублей.

Жителям многоквартирных домов, подключённых к общедомовым котельным, также придётся платить больше. Для них тариф составит 8,3 тысячи рублей за тысячу кубометров.

Как пояснили в региональной службе по тарифам, подобные корректировки проводятся ежегодно и регулируются на уровне субъекта Федерации.

Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области с 1 июля текущего года планово повысят тарифы на коммунальные ресурсы.