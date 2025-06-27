Нижегородские компании приглашаются для участия в Дне поставщика по направлению "Ритейл" Афиша

Фото: минпром Нижегородской области

Нижегородские компании приглашаются для участия в Дне поставщика (18+) по направлению «Ритейл». Мероприятие организует областной центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Укрепление кооперационных связей внутри Нижегородской области обеспечивает стабильное развитие промышленного потенциала региона. Для того чтобы помочь региональному бизнесу выстроить отношения с крупными заказчиками, мы регулярно проводим Дни поставщика по разным направлениям. Так, на Дне поставщика по направлению «Ритейл» представители торговой сети смогут ознакомиться с продукцией местных производителей и обсудить перспективы и условия возможного сотрудничества», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Специалисты центра «Мой бизнес» пригласили для участия в мероприятии в качестве заказчика АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»). Торговая компания готова закупать у местных производителей молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия, пищевые масла, напитки, выпечку, овощи, фрукты, зелень, ягоды, бытовую химию и косметику.

У организаций будет возможность пообщаться с потенциальным заказчиком в формате b2b-переговоров. Также будет организована презентация продукции.

На Дне поставщика выступят представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и инфраструктуры. Они расскажут о действующих в регионе мерах государственной поддержки.

Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области.

Мероприятие состоится 22 августа в 11.00 в технопарке «Анкудиновка» по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4. Чтобы стать его участником, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес52».

В 2025 году в Нижегородской области уже состоялось два Дня поставщика – с представителями медицинской сферы и с промышленными предприятиями Дзержинска. В мероприятиях приняло участие более 180 нижегородских предпринимателей.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».