Полиция задержала подростков, обстрелявших автобус в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Советском районе Нижнего Новгорода задержаны пятеро молодых людей, обстрелявших общественный транспорт.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, возраст задержанных — от 15 до 21 года. По данным следствия, они открыли стрельбу из пневматического пистолета по маршрутке, в которой находился их знакомый.

С заявлением о произошедшем в отдел полиции № 7 обратился водитель автобуса. Он рассказал, что на остановке "площадь Советская" группа подростков внезапно начала стрелять по транспорту. Один из пассажиров — 17-летний молодой человек — получил травму. Пострадавшего доставили в больницу.

Установлено, что между стрелявшими и потерпевшим ранее возник личный конфликт. 29 июня, увидев его в маршрутке, подозреваемые решили "выяснить отношения" прямо на остановке, выстрелив по салону. После инцидента они скрылись.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, уголовного розыска и регионального ФСБ, все пятеро фигурантов были задержаны и доставлены на допрос.

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц" (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Расследование продолжается. Расследование находится на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина.