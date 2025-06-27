Полиция задержала подростков, обстрелявших автобус в Нижнем Новгороде

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В Советском районе Нижнего Новгорода задержаны пятеро молодых людей, обстрелявших общественный транспорт.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, возраст задержанных — от 15 до 21 года. По данным следствия, они открыли стрельбу из пневматического пистолета по маршрутке, в которой находился их знакомый.
С заявлением о произошедшем в отдел полиции № 7 обратился водитель автобуса. Он рассказал, что на остановке "площадь Советская" группа подростков внезапно начала стрелять по транспорту. Один из пассажиров — 17-летний молодой человек — получил травму. Пострадавшего доставили в больницу.
Установлено, что между стрелявшими и потерпевшим ранее возник личный конфликт. 29 июня, увидев его в маршрутке, подозреваемые решили "выяснить отношения" прямо на остановке, выстрелив по салону. После инцидента они скрылись.
В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, уголовного розыска и регионального ФСБ, все пятеро фигурантов были задержаны и доставлены на допрос.
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц" (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Расследование продолжается. Расследование находится на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина.
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