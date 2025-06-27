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Происшествия

Бастрыкин заинтересовался попавшим под обстрел нижегородским автобусом

01 июля 2025 12:49  [219] Происшествия
Бастрыкин заинтересовался попавшим под обстрел нижегородским автобусом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела, возбужденного после стрельбы по автобусу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, инцидент произошел 29 июня. Пятеро несовершеннолетних, находясь на остановке, открыли огонь из травматического пистолета по проезжающему автобусу. Было сделано как минимум семь выстрелов, в результате один из пассажиров получил травмы. После этого подростки скрылись.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову доложить о том, какие обстоятельства удалось выяснить в ходе первых следственных действий. После завершения расследования также потребуется предоставить итоговый отчет.

Ход расследования находится на контроле центрального аппарата СК.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин взял на контроль ДТП с несовершеннолетним самокатчиком и 7-летним ребенком.

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Теги:
Александр Бастрыкин СК РФ Уголовное дело
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