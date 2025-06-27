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Происшествия

Двое мужчин стреляли по детям в центре Нижнего Новгорода

02 июля 2025 11:16  [41] Происшествия
Двое мужчин стреляли по детям в центре Нижнего Новгорода

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Двое мужчин напали на группу детей на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде, сообщает телепрограмма "Кстати..." (16+).

По информации источника, четыре мальчика находились на детской площадке, когда услышали угрозы убийством, доносившиеся из окна одного из домов. Позже, проходя по мосту, они заметили, что за ними следуют двое взрослых — один из которых, вероятно, и выкрикивал угрозы.

Школьники попытались убежать и направились к ближайшему супермаркету. Однако одному из них не удалось оторваться: один из преследователей догнал ребенка и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Сотрудники магазина пришли на помощь: дали пострадавшему возможность умыться и провели всех детей через служебный выход. После этого подростки разбежались в разные стороны. В этот момент мужчины начали стрельбу по убегающим.

К счастью, никто из детей не пострадал. Родители вызвали полицию, но попасть в квартиру предполагаемых нападавших стражам порядка не удалось. В настоящее время проводится проверка, личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержаны подростки, обстрелявшие автобус на Советской площади. Расследуется уголовное дело.

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Теги:
Дети Нижегородский район Стрельба
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