Нижегородцам не станут компенсировать отсутствие мобильного интернета Общество

Фото: pixabay.com

Жителям Нижегородской области не станут выплачивать компенсации за перебои с мобильным интернетом. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Нижний Новгород".

Причиной проблем со связью стали меры, принятые в рамках обеспечения безопасности. По информации облправительства, ослабление сигнала мобильной связи связано с защитой от атак беспилотных летательных аппаратов.

Представители сотовых операторов подчёркивают, что ограничения не связаны с техническими сбоями и качеством их услуг. В связи с этим они не рассматривают возможность компенсации абонентам.

"Сейчас в вашем регионе доступ к мобильному интернету может быть ограничен. В некоторых случаях это обусловлено вопросами безопасности. Это решение принимается вне зависимости от нашей работы, и специалисты службы поддержки не могут повлиять на ситуацию. Сроки снятия ограничений нам неизвестны. По возможности используйте подключение через Wi-Fi", — прокомментировал ситуацию представитель одной из сотовых компаний.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" пообщалась с бизнес-омбудсменом Павлом Солодким по поводу возможного создания точек бесплатного Wi-Fi в столице Приволжья. По его словам, установить точку Wi-Fi недорого — до 10 тысяч рублей. Но есть нюанс: закон требует обязательной идентификации пользователей и фильтрации контента. А это уже дополнительная головная боль для бизнеса. Подробности тут.