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Общество

За 4 месяца самозапрет на кредиты установили свыше 12 млн человек

02 июля 2025 14:34  [94] Общество
За 4 месяца самозапрет на кредиты установили свыше 12 млн человек

В России четыре месяца назад вступил в силу закон, который позволяет гражданам самостоятельно ограничивать получение кредитов. С момента его принятия, то есть четыре месяца назад, более 12 миллионов россиян воспользовались этой возможностью, о чём рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сообщает телеканал "360".

"Такие показатели подтверждают: закон работает", — подчеркнул спикер Нижней палаты парламента.

Соответствующий закон, по которому граждане могут добровольно установить запрет на получение кредитов через личный кабинет на портале "Госуслуги", начал действовать с начала марта. Причём пользователи могут выбрать, на какие организации распространяется запрет: банки, микрофинансовые организации (МФО) или на обе категории одновременно.

Если в будущем возникнет необходимость в кредите, граждане смогут снять запрет и получить кредит после периода, который называется "периодом охлаждения".

В скором времени услуга будет доступна не только онлайн, но и в офисах многофункциональных центров (МФЦ) по всей стране. Это позволит гражданам ещё проще защитить себя от нежелательных кредитных предложений.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область вошла в десятку лидеров по числу заявлений на установку самозапрета. За три месяца работы сервиса 245 тысяч жителей региона направили заявления на самозапрет. При этом 10 тысяч нижегородцев позже решили снять ранее введенные ограничения. Большинство пользователей выбирают полный запрет — 91% всех обращений.

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Теги:
Госуслуги Кредиты
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