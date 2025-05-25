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Общество

Нижегородская область вновь вошла в топ-10 по самозапретам на кредиты

02 июня 2025 15:05  [120] Общество
Нижегородская область вновь вошла в топ-10 по самозапретам на кредиты

С момента запуска сервиса по установке самозапрета на получение кредитов россияне подали 11,53 млн заявлений на введение такого ограничения. Об этом сообщает ОБК.

Нижегородская область вошла в десятку лидеров по числу заявлений на установку самозапрета.  За три месяца работы сервиса 245 тысяч жителей региона направили заявления на самозапрет. При этом 10 тысяч нижегородцев позже решили снять ранее введенные ограничения.

Большинство пользователей выбирают полный запрет — 91% всех обращений.

Наибольшую активность в установке самозапрета проявляют россияне в возрасте от 35 до 45 лет — на них приходится 23% всех действующих ограничений.

Далее следуют граждане 45–55 лет (21%), 55–65 лет (20%) и старше 65 лет (17%).

Молодежь в возрасте 25–35 лет составляет 12% от общего числа, а доля граждан младше 25 лет — 7%.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила инициативу о введении самозапрета на участие в азартных играх. 

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Теги:
Госуслуги Кредиты Статистика
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