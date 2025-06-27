Минцифры упростит процедуру передачи данных о геолокации пропавшего человека Общество

Фото: пресс-служба Билайна

Операторы связи будут предоставлять поисково-спасательным отрядам информацию о геолокации пропавших людей для облегчения их поисков. Процедуру проработает Минцифры по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Это стало возможным в том числе благодаря инициативе Билайна, который первым обратился к органам государственной власти с предложением упростить процесс передачи данных в критических ситуациях, обеспечивая при этом требования по защите персональных сведений.

С апреля 2025 года Билайн совместно с добровольческим поисковым отрядом "Лиза Алерт" использует сервис, который позволяет в течение нескольких минут получать данные о местоположении мобильного телефона пропавшего человека, если симкарта оформлена на родственника, запросившего данные о геолокации. Прежде быстрая передача такой информации была возможна только при обращении в офис, если сим-карта оформлена на близкого родственника, который лично подтверждает свое намерение запросить геолокацию. В других случаях на это требовалось гораздо больше времени — вплоть до нескольких недель.

Билайн, который уже более десяти лет сотрудничает с "Лиза Алерт", неоднократно указывал на наличие конфликта между защитой данных и скоростью спасения и предлагал адаптацию регулирования, а также конкретные технические решения. В последние месяцы в Минцифры при участии представителей телеком-оператора и поискового отряда обсуждали возможные изменения подходов. Например, разграничение чувствительной и общественно значимой информации, а также создание специальных процессов и протоколов предоставления данных поисково-спасательным отрядам.

Генеральный директор Билайна Сергей Анохин:

"Это очень важное решение, реализация которого в разы ускорит поиски пропавших и в перспективе послужит спасению сотен и тысяч жизней. Мы рады поддержке правительства и Минцифры и уверены, что тщательная проработка процедуры с привлечением специалистов и практиков позволит соблюсти баланс между охраной персональных данных и защитой человеческой жизни в критической ситуации. Со стороны Билайна окажем всю необходимую поддержку для подготовки и внедрения этих изменений".