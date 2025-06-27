Акция "Железная дорога: твой безопасный путь" стартовала на Горьковской магистрали

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Работники Горьковской железной дороги присоединились к профилактической акции «Железная дорога: твой безопасный путь» (0+), которая проходит на всей сети ОАО «РЖД» со 2 по 11 июля 2025 года.
Цель акции – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактика и предупреждение транспортных происшествий в зоне движения поездов.
Работники магистрали вновь напомнят гражданам правила безопасного поведения на транспорте. В целях ознакомления с устройством и особенностями функционирования железной дороги в профильных музеях, на детских железных дорогах и других предприятиях будут организованы экскурсии. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов на станциях и перегонах пройдут специальные рейды по выявлению людей, нарушающих правила поведения на железной дороге.
Кроме того, разъяснительная и профилактическая работа пройдёт на территориях жилых комплексов, на крупных предприятиях и в профсоюзах, в социальных, культурных, спортивных и оздоровительных учреждениях. Здесь предусмотрено распространение печатных и электронных информационных материалов о правилах поведения вблизи железной дороги, тематической сувенирной продукции, а также трансляция видеороликов.
Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с гражданами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.
Добавим, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.
В ГЖД напомнили: железная дорога – зона повышенной опасности. Граждан призывают соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.
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