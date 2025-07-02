ОМК создала городской сайт-визитку о Выксе

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Информационный портал, посвященный жизни и развитию городского округа Выкса, создала Объединённая металлургическая компания (ОМК). Об этом сообщили в компании.
Сайт стал своеобразной визитной карточкой Выксы, объединив данные о ключевых направлениях городской жизни: образовании, культуре, досуге, трудоустройстве, инвестициях и стратегических инициативах, реализуемых до 2030 года.
Проект создан при участии местных жителей и администрации округа. Основная цель ресурса — показать, как совместными усилиями ОМК, власти и сообщества трансформируется малый промышленный город.
Портал ориентирован в первую очередь на самих выксунцев — они смогут оперативно находить информацию о городских услугах, инфраструктуре и возможностях для активного досуга. Также сайт станет полезным инструментом для тех, кто рассматривает переезд в Выксу или недавно переехал: ресурс поможет лучше ориентироваться в новой среде.
Отдельное внимание на сайте уделено историям людей, которые в разные годы переехали в Выксу и начали здесь новую жизнь. Эти рассказы помогают передать атмосферу города и показать его глазами новых жителей.
Для туристов на портале собраны описания главных достопримечательностей и полезная информация для планирования поездки. Также предусмотрен раздел для предпринимателей, девелоперов и рестораторов, где можно узнать о возможностях для ведения бизнеса в округе.
Культурная часть проекта рассказывает о фестивале "Выкса", арт-резиденции и других институциях, которые могут заинтересовать современных художников и деятелей культуры.
"Сайты-визитные карточки городов существуют и в России, и за рубежом, но у нашего проекта в Выксе есть особенность: он сочетает официальную информацию о развитии округа и реальные истории людей. Это помогает по-новому взглянуть на один из самых комфортных малых городов страны, узнать как он меняется. Мы хотим, чтобы выксунцы заново открыли для себя родной город, а те, кто только планирует переезд, увидели его с лучшей стороны", — подчеркнула президент ОМК Наталья Еремина.
Ранее сообщалось, что Объединённая металлургическая компания (ОМК) приступила к реставрации и переносу гиперболоидной водонапорной башни, спроектированной инженером Владимиром Шуховым.
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