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Культура и отдых

ОМК создала городской сайт-визитку о Выксе

02 июля 2025 17:50  [107] Культура и отдых
Городской сайт-визитку о Выксе запустил ОМК

Фото: ОМК, автор Дмитрий Бородай

Информационный портал, посвященный жизни и развитию городского округа Выкса, создала Объединённая металлургическая компания (ОМК). Об этом сообщили в компании.

Сайт стал своеобразной визитной карточкой Выксы, объединив данные о ключевых направлениях городской жизни: образовании, культуре, досуге, трудоустройстве, инвестициях и стратегических инициативах, реализуемых до 2030 года.

Проект создан при участии местных жителей и администрации округа. Основная цель ресурса — показать, как совместными усилиями ОМК, власти и сообщества трансформируется малый промышленный город.

Портал ориентирован в первую очередь на самих выксунцев — они смогут оперативно находить информацию о городских услугах, инфраструктуре и возможностях для активного досуга. Также сайт станет полезным инструментом для тех, кто рассматривает переезд в Выксу или недавно переехал: ресурс поможет лучше ориентироваться в новой среде.

Отдельное внимание на сайте уделено историям людей, которые в разные годы переехали в Выксу и начали здесь новую жизнь. Эти рассказы помогают передать атмосферу города и показать его глазами новых жителей.

Для туристов на портале собраны описания главных достопримечательностей и полезная информация для планирования поездки. Также предусмотрен раздел для предпринимателей, девелоперов и рестораторов, где можно узнать о возможностях для ведения бизнеса в округе.

Культурная часть проекта рассказывает о фестивале "Выкса", арт-резиденции и других институциях, которые могут заинтересовать современных художников и деятелей культуры.

"Сайты-визитные карточки городов существуют и в России, и за рубежом, но у нашего проекта в Выксе есть особенность: он сочетает официальную информацию о развитии округа и реальные истории людей. Это помогает по-новому взглянуть на один из самых комфортных малых городов страны, узнать как он меняется. Мы хотим, чтобы выксунцы заново открыли для себя родной город, а те, кто только планирует переезд, увидели его с лучшей стороны", — подчеркнула президент ОМК Наталья Еремина.

Ранее сообщалось, что Объединённая металлургическая компания (ОМК) приступила к реставрации и переносу гиперболоидной водонапорной башни, спроектированной инженером Владимиром Шуховым.

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Теги:
Выкса ОМК
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