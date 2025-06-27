Шуховскую башню в Выксе отреставрируют и переместят на новую площадку Культура и отдых

Фото: Андрей Ефимов

Объединённая металлургическая компания (ОМК) приступила к реставрации и переносу гиперболоидной водонапорной башни, спроектированной инженером Владимиром Шуховым. Об этом сообщили в компании.

Уникальный памятник инженерной мысли расположен в городе Выкса Нижегородской области.

Сооружение высотой 38,8 метра находится на закрытой промышленной территории. Сейчас его перемещают в создаваемый индустриально-туристический кластер "Шухов-парк", который будет открыт на месте первого завода Баташевых, основанного в XVIII веке.

Проект стал первым в современной российской практике, когда башню не только реставрируют, но и физически перемещают с сохранением оригинальной конструкции. По завершении работ она сохранит статус объекта культурного наследия федерального значения.

Документацию для проекта подготовили при участии специалистов ЦНИИПромзданий. Она прошла экспертизу и получила одобрение Минкультуры России. Консультирует проект искусствовед и историк архитектуры Елизавета Лихачева.

Башня станет центральным элементом "Шухов-парка" — общественного пространства площадью 10 гектаров. Здесь также планируется открыть первый в стране Музей металла.

"Мы видим огромную ценность в сохранении инженерного наследия России. Башня Шухова — не просто памятник, а символ технической мысли, который теперь станет доступен широкой аудитории", — отметил председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых.

Перед началом работ специалисты выполнили 3D-сканирование башни и создали её цифровую модель. Это позволило максимально точно спланировать демонтаж и последующую сборку. После реставрации башня сохранит около 95% исходного металлического каркаса. Завершить перемещение и восстановление объекта планируется осенью 2025 года.

По словам искусствоведа, историка архитектуры, консультанта проекта "Шухов-парк" Елизаветы Лихачевой, проект ОМК по переносу башни Шухова является беспрецедентным для России решением.

"Когда крупная компания инвестирует значительные ресурсы не просто в сохранение архитектурного, а именно инженерного наследия. Важно, что подход к башне не утилитарный, а уважительный — с учетом личности Шухова и уникальности самой конструкции. Но главное — башня становится доступной", — отметила Елизавета Лихачева.

Напомним, в марте ОМК выиграла конкурс ДОМ.РФ на реставрацию мастерских Верхне-Выксунского металлургического завода — объекта культурного наследия федерального значения. Эти здания, построенные в 1765 году, станут частью индустриально-туристического проекта "Шухов-парк".

Добавим, что в Нижегородской области сохранились четыре из девяти сконструированных Шуховым башен. Так, в Дзержинске стоит 128-метровая конструкция. Ее реконструировали в 2022 году. Еще есть водонапорная башня в Сормовском районе. А недавно отреставрировали пожарную каланчу Шухова в Балахнинском округе.