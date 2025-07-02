Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в июле в 19 муниципалитетах региона Экономика

Фото: Минпромторг Нижегородской области

В июле 2025 года в Нижегородской области пройдет 38 ярмарок «Покупайте нижегородское» (0+). На них предприниматели и самозанятые могут представить свою продукцию. Проведение ярмарок способствует реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Администрации муниципалитетов предоставляют бесплатные торговые места на ярмарках, которые проходят во время различных праздников и торжественных мероприятий. Первые ярмарки состоятся уже 5 июля в Сокольском, Тоншаевском, Уренском муниципальных округах. Ярмарки «Покупайте нижегородское» позволяют региональным предпринимателям и самозанятым продвигать свои товары, а нижегородцам – приобретать продукцию, товары ручной работы, изделия народных промыслов по ценам производителя», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что в июле ярмарки пройдут в 19 муниципалитетах.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

График проведения ярмарок:

5 июля:

Сокольский м.о., р.п. Сокольское, территория Парка Победы», ул. Куйбышева, мероприятие приурочено к Дню семьи, любви и верности;

Тоншаевский м.о., р.п. Пижма, ул. Кирова, д.3, ярмарка пройдет в День посёлка Пижма;

Уренский м.о., с. Большое Горево, Парк «Горевские просторы», ярмарка состоится в День села Большое Горево.

6 июля:

г.о.г. Выкса, р.п. Шиморское, ул. Спортивная, р-н д.1а, ярмарка в День посёлка Шиморское;

Воскресенский м.о., с. Владимирское, озеро Светлояр, мероприятие в рамках межрегионального фестиваля народных традиций «Град Китеж»;

Краснооктябрьский м.о., центр села Ключищи, ярмарка в Национальный традиционный праздник «Сабантуй-2025».

7 июля:

Тоншаевский м.о., д. Большие Селки, ул. Центральная, д.52, День деревни Большие Селки.

8 июля:

Починковский м.о., с. Починки, пл. Ленина, День семьи, любви и верности.

12 июля:

Вознесенский м.о., стадион с. Криуша, День села Криуша;

Гагинский м.о., с. Ветошкино, территория рядом с усадьбой Пашкова, традиционная ярмарка, приуроченная к празднованию иконы Тихвинской Божьей матери;

Краснооктябрьский м.о., с. Салганы, ул. 1 Мая, д. 8А, Салганский СДК, праздник «Русская берёзка»;

Лысковский м.о., г. Лысково, ул. Мичурина, д. 51 В, городской парк, День города Лысково;

Павловский м.о., г. Павлово, Центральная площадь, День города Павлово;

Тоншаевский м.о., п. Буреполом, ул. Октябрьская, площадь, День посёлка Буреполом;

Уренский м.о., д. Бобылевка, ул. Центральная, д.33, День деревни Бобылевка;

Сеченовский м.о., с. Сеченово, стадион «Урожай», День округа.

18 июля:

г.о.г. Выкса, с. Верхняя Верея, ул. Школьная, д.42А, Дом творчества, День села Верхняя Верея.

19 июля:

Уренский м.о., п. Большой Терсень, «Семейный парк», День посёлка Большой Терсень;

Вознесенский м.о., с. Аламасово, ул. Молодёжная, д.9а, День села Аламасово;

Павловский м.о., д. Лаптево, День деревни;

Уренский м.о., д. Титково, территория возле Дома культуры, День деревни Титково.

20 июля:

Тоншаевский м.о., д. Сухой Овраг, ул. Гаражная, д.2, День деревни Сухой Овраг;

г.о.г. Бор, территория, прилегающая к Линдовскому СКК, День села Линда;

Уренский м.о., д. Тулага, территория Тулажского СДК, День деревни Тулага.

21 июля:

Варнавинский м.о., с. Богородское, ул. Советская, д.38, День села Богородское в честь иконы Божьей матери «Казанская».

26 июля:

Ветлужский м.о., г. Ветлуга, стадион «Динамо», День города;

Вачский м.о., с. Казаково, ул. Заводская, напротив д.2б, Казаковский ДК, День села Казаково;

Навашинский м.о., г. Навашино, пл. Ленина. День городского округа Навашинский;

Павловский м.о., д. Комарово, СДК, День деревни Комарово;

Тоншаевский м.о., р.п. Шайгино, ул. Вокзальная, День посёлка Шайгино;

Тоншаевский м.о., д. Вякшенер, ул. Центральная, д.19, День деревни Вякшенер;

Уренский м.о., п. Уста, центральная площадь, проект «Уренская ярмарка»;

Шарангский м.о., р.п. Шаранга, центральная площадь, День р.п. Шаранга;

Уренский м.о., с. Большое Никитино, ул. Молодёжная, День села Большое Никитино;

Вознесенский м.о., с. Мотызлей, День села.

27 июля:

Павловский м.о., с. Таремское, площадь около ДК, День села;

Сокольский м.о., р.п. Сокольское, территория речного порта, ул. Набережная, ярмарка в День ВМФ России «Виват, Российский флот».

29 июля:

Большемурашкинский м.о., с. Ивановское, ул. Школьная, д.37, открытая площадка, фольклорный праздник «Ярилин день».