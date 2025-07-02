Протезирование зубов призвали добавить в ОМС для пенсионеров и инвалидов Общество

Фото: Александр Воложанин

Справедливоросс Сергей Миронов выступил с инициативой расширить перечень бесплатных медицинских услуг, включив в него зубопротезирование для социально уязвимых граждан. С его обращением к министру здравоохранения Михаилу Мурашко ознакомился телеканал "360".

Миронов подчеркнул, что в настоящее время зубные протезы предоставляются бесплатно только определённым категориям льготников, и то не во всех регионах. Это приводит к неравенству в доступе к медицинской помощи.

По его словам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другим социально незащищённым группам населения, не входящим в списки региональных льготников, приходится самостоятельно оплачивать дорогостоящие медизделия и услуги.

"В условиях снижения реальных доходов и высокой инфляции делает доступ к зубопротезированию фактически трудным", - отметил депутат.

Он также добавил, что в некоторых случаях даже те, кто имеет право на бесплатное зубопротезирование, сталкиваются с проблемами из-за ограниченного количества доступных услуг и длительного ожидания.

Миронов призвал правительство рассмотреть возможность расширения списка льготников и обеспечения более равномерного доступа к медицинским услугам для всех нуждающихся.