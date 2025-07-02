Производство домокомплектов из клееного бруса открыто на площадке ТОР "Володарск" Экономика

Фото: Андрей Большаков, Корпорация развития Нижегородской области

На территории опережающего развития «Володарск» состоялось открытие производства глубокой переработки древесины для создания домокомплектов и малых архитектурных форм ООО «Форами».

Производство включает в себя участки сортировки и сушки пиломатериала, склейки заготовок в брус, изготовления деталей деревянных конструкций, упаковки деталей. Объем инвестиций в проект – около 350 млн рублей, при выходе на проектные мощности планируется создание 45 рабочих мест.

С использованием производимых материалов можно возводить как жилые постройки, так и сельскохозяйственные, производственные здания, объекты индустрии гостеприимства. Планируется, что в год на предприятии будет выпускаться до 250 единиц домокомплектов.

«Нижегородское Минэкономразвития в 2024 году поддержало реализацию проекта и компенсировало компании затраты на создание объектов инфраструктуры в размере 37 миллионов рублей. Такая мера поддержки предоставляется в рамках механизма, предусмотренного постановлением Правительства РФ №1704», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Проект находится на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области.

«Специалисты Корпорации развития помогли инвестору подобрать земельный участок для «приземления» проекта, проконсультировали по мерам государственной поддержки и содействовали в решении различных вопросов на всем пути реализации проекта, например, при подключении к инженерным сетям. Продукция нового предприятия пользуется значительным спросом, поэтому не сомневаюсь, что оно сделает свой вклад в экономику региона», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, что Нижегородская область в 2025 году подтвердила статус одного из регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ.

С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» – это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Задача федерального проекта — сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, предоставлять системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.

Справка:

В Нижегородской области действует три территории опережающего развития – «Володарск», «Решетиха» и «Саров». ТОР «Саров» создана в 2017 году, «Володарск» и «Решетиха» – в 2019-м. Для резидентов ТОР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль в бюджет региона составляет 5% в первые 5 лет и 10% – в следующие пять. Кроме того, для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет с момента создания ТОР, действуют льготные ставки по платежам в социальные фонды: по обязательному пенсионному страхованию - 6%, социальному – 1,5%, медицинскому – 0,1%.