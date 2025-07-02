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Общество

Мать семейства на Бору развела в квартире насекомых из-за нежелания убираться

04 июля 2025 12:00  [119] Общество
Мать семейства на Бору развела в квартире насекомых из-за нежелания убираться

Житель города Бор Нижегородской области не может найти управу на свою жену. Женщина создала в квартире невыносимые условия: полчища тараканов и клопов бегают по полу, повсюду антисанитария. В такой обстановке вынуждена жить полуторагодовалая дочь этой пары, которая просыпается по ночам от укусов насекомых. Глава семейства Алексей рассказал о ситуации телеканалу "360".

Специалисты по дезинсекции приезжали осматривать дом, но не смогли справиться с проблемой.

"Она вызывала специалистов, приезжали и говорят нам: „Миллионы у вас, миллионы клопов. Меняйте мебель“. Тараканы по кухне ползают. Она не убирается, не хочет ни в какую", — пожаловался супруг.

Их общей дочери 1,5 года. Девочка страдает в таких условиях: клопы кусают её каждую ночь. Однако мать эта ситуация не волнует — женщина даже не убирает вещи, в которых прячутся насекомые.

Алексей отметил, что даже после обработки от мебели необходимо избавиться, чтобы кровопийцы не вернулись.

При этом мужчина боится обращаться в органы опеки, опасаясь, что ребёнка сразу заберут, когда увидят кошмар в доме.

Алексей постоянно пытается вразумить жену, просит её убраться и внимательнее относиться к дому. В ответ супруга называет уборку бессмысленным занятием, ведь всё равно вещи раскидают.

Сам глава семейства не может полностью взять на себя домашние хлопоты — у него вторая группа инвалидности из-за болезни крона. С данным недугом ему даже трудно работать.

В семье, помимо девочки, есть ещё двое детей — два сына жены от другого брака. Первый мальчик спокойный, а со вторым начались проблемы: 16-летний подросток стоит на учёте в ПДН. К тому же мать разрешила ему ездить на машине.

"Так он ничего не делает, живёт в деревне и ездит на ней. Ладно, ездит, а если попадёт в аварию? А если за четыре миллиона машину чью-то поцарапает? Платить чем?" - переживает отчим подростка.

Когда он попытался убедить супругу, что юноше рано и опасно садиться за руль, она обвинила мужчину в том, что он якобы ненавидит пасынка.

Подросток без прав пока не попадался на глаза инспекторам ГАИ, потому что не выезжает из деревни. По словам Алексея, на учёт в ПДН его поставили за хулиганство — дрался, обзывался, воровал и даже кидался на кого-то с ножом.

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Теги:
Бор Дети Семья
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