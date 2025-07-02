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Экономика

Каждый седьмой нижегородец покупает одежду на вещевых рынках

04 июля 2025 15:56  [68] Экономика
Каждый седьмой нижегородец покупает одежду на вещевых рынках

Фото: freepik.com

По данным опроса МТС AdTech чаще всего нижегородцы покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах – 64%, еще 17% – в магазинах одежды масс-маркет, 3% – в секонд-хенде. Тем не менее, около 15% жителей нижегородской области регулярно покупают одежду и аксессуары именно на местных рынках. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендах и на ресейл-платформах предпочитают около 1% респондентов.

Среди основных причин выбора вещевого рынка нижегородцы озвучили: возможность примерить товар перед покупкой (почти четверть опрошенных); доступная цена и возможность договориться о скидке — так ответили чуть менее трети опрошенных, посещающих рынок. Привычка покупать одежду только на рынке — примерно каждый десятый участник. Столько же респондентов отметило доступность большего количества вещей, идеально подходящих по возрасту и размеру.

Хотя многие нижегородцы проявляют интерес к рынкам ради возможности личного осмотра изделий и торга, подавляющая доля покупок приходится на маркетплейсы — порядка 64% населения приобретают товары именно таким способом.

Основная аудитория вещевых рынков – это представители поколения Х, они же чаще остальных делают покупки в магазинах люксовых брендов. Беби-бумеры чаще других возрастных групп, одеваются на маркетплейсах. Большая часть аудитории магазинов масс-маркет и секонд-хендов – зумеры. Основная же аудитория ресейл-платформ – поколения Х и Y.

Из тех, кто приобретает предметы гардероба на маркетплейсах, 79% опрошенных покупают одежду, 77% – аксессуары и 67% – обувь; 59% покупателей магазинов масс-маркет брендов идут туда за одеждой, 54% – за аксессуарами и 49% – за обувью; 52% участников опроса, которые одеваются на вещевых рынках, приобретают там одежду, 50% – аксессуары и 41% – обувь.

В магазины люксовых брендов, на ресейл-площадки и в секонд-хенды чаще, чем за одеждой и обувью, идут за аксессуарами. При этом 62% респондентов покупают аксессуары в магазинах люксовых брендов, 60% – на ресейл-платформах и 56% – в секонд-хендах.

«Ценности разных поколений сказываются на паттернах покупки предметов гардероба. Например, поколение Х формировалось в расцвет вещевых рынков, им привычно покупать вещи именно там. При этом данная аудитория активно пользуется интернетом и потенциально может перейти к онлайн-покупкам на маркетплейсах – для таких площадок это зона роста. Зумеры хотят выглядеть модно и привлекательно, но пока не обладают достаточным доходом для люксовых брендов, поэтому выбирают демократичный масс-маркет. Однако аудитории разных площадок все чаще пересекаются, и возникает необходимость точного таргетинга с учетом не только социально-демографического портрета, но и покупательских паттернов, поэтому мы видим на рынке фешн растущий спрос на данные Big Data», – говорит коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

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Теги:
Исследование МТС Торговля
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