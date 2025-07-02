Молодежный совет АПЗ объединил арзамасцев в День молодежи игрой и викториной

Турнир по парковому волейболу и увлекательную викторину провели в День молодежи в арзамасском парке лидеры Молодежного совета АПЗ и профсоюзной организации.
Восемь команд, среди которых и сборная МС, сошлись в волейбольных баталиях.
"Соревнования получились насыщенными. Каждый матч был наполнен эмоциями и адреналином. Победители получили не только заслуженные медали, но и незабываемые эмоции", – говорит организатор турнира, заместитель председателя МС, специалист по внешним связям ОВСиМК Екатерина Ядрова. .
На другой площадке любой желающий мог проверить свою эрудицию и смекалку. Вопросы викторины, которую проводили инструктор ППО Иван Родин, работники механического цеха №54 Анастасия Ежкова и Елена Шастина, охватывали различные области знаний: географию, историю, спорт.
"Узнала интересные факты, например, что телефон изобрел Александр Грэхем Белл, а "вечным городом" называют Рим", – поделилась впечатлением мастер участка цеха №42 Олеся Хлыбова.
Активности от заводчан пришлись по вкусу горожанам. Празднование Дня молодежи объединило спортивный дух, азарт интеллектуального баттла и теплую дружескую атмосферу.
Текст: Юлия Фролова. Фото: Артур Баранов
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