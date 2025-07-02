Активистка Молодежного совета АПЗ награждена грамотой администрации Арзамаса Общество

Вдохновлять и мотивировать – такую задачу поставила перед собой активист Молодежного совета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», специалист бюро внешних связей ОВСиМК Татьяна Фролкина. Она отмечена грамотой администрации Арзамаса за высокие профессиональные достижения и весомый вклад в реализацию молодежной политики на АПЗ.

Татьяна – профессионал своего дела и один из самых энергичных и инициативных членов Молодежного совета АПЗ. По итогам прошлого года она лидер по организации мероприятий и добровольческих проектов. Ее всегда можно встретить на волонтерских и патриотических акциях как на предприятии, так и в городе.

Один из ее проектов – «Музейный марафон», в рамках которого молодые приборостроители посещали арзамасские музеи и узнавали много нового и интересного. Также она организатор ряда поэтических вечеров, а еще благодаря ей молодежь завода участвовала в проекте Арзамасской центральной городской библиотеки «Сила русского слова».

"Быть образованным – это модно. И заводская молодежь хочет быть такой – грамотной, всесторонне развитой и активной", – сказала Татьяна.

Текст: Юлия Фролова.

Фото: Артур Баранов.