Более 30 нижегородских компаний приняло участие во встрече с торговыми представителями РФ из четырёх стран Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

32 нижегородские компании приняли участие во встрече с торговыми представителями РФ в Перу, Нигерии, Пакистане и Малайзии. Мероприятие организовало региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства совместно с Центром поддержки экспорта Нижегородской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Нижегородскую область посетили торговый представитель Российской Федерации в Малайзии Андрей Кузнецов, торговый представитель Российской Федерации в Республике Перу и по совместительству – в Боливии и Колумбии Павел Дорохин, торговый представитель РФ в Федеративной Республике Нигерия Максим Петров, временно исполняющий обязанности торгового представителя Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан Павел Бурлаков.

По словам заместителя председателя правительства Нижегородской области Дмитрия Старостина, встречи с торговыми представителями Российской Федерации в других странах – это часть планомерной работы по развитию экспортного потенциала региона.

«Предприятиям Нижегородской области подобный формат позволяет представить свою продукцию, рассказать о её конкурентных преимуществах, обсудить особенности логистики, сертификации, сферу торговли. И одновременно обозначить те барьеры и сложности, с которыми компании сталкиваются при выходе на международные площадки. Это и есть ценный обратный сигнал, на который мы ориентируемся при выстраивании мер поддержки. Мы видим, что нижегородские предприятия способны быть успешными на самых разных рынках. Теперь важно закрепить установленные контакты, использовать обратную связь от торговых представителей и дальше выстраивать системную работу», – отметил Дмитрий Старостин.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что Малайзия, Нигерия, Колумбия, Боливия, Пакистан и Перу – перспективные направления для экспорта нижегородской продукции. Нижегородские компании уже поставляют в эти страны оборудование, транспорт, изделия из металлов, рыбу, химическую продукцию, но потенциал сотрудничества значительно шире.

«Торговые представительства РФ благодаря тесному взаимодействию с органами власти и деловыми кругами принимающих стран, а также глубокому знанию местной деловой культуры создают надёжную платформу для выхода российских компаний на международные рынки. Нижегородские предприятия во время мероприятия провели более 50 переговоров с торгпредами. Прямое общение позволило начинающим экспортёрам получить представление о состоянии интересующих рынков, а опытным – разобраться с вопросами, требующими оптимизации», – отметил Максим Черкасов.

Он добавил, что на мероприятии представители Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Нижегородской области рассказали участникам об актуальных мерах поддержки экспортёров.

Также в программе торгпредов – посещение производственных площадок нижегородских компаний ООО «Айкон Лаб ГМБХ», ООО «Фест Логистик», АО ПО «Оргхим».

«Нигерия – это огромный рынок в Западной Африке, 250 миллионов потребителей, и импорт покрывает до 80 процентов их потребностей в продуктах питания. Это не единственное направление. Огромный потенциал имеет всё, что связано с использованием природного газа, например, газовые генераторы и автотранспорт на природном газе, также есть потребность в оборудовании для переработки сельхозпродукции. Мы готовы помочь нижегородскому бизнесу найти поставщиков, наладить логистику, решить вопросы расчётов», – отметил торгпред РФ в Нигерии Максим Петров.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Цели нацпроекта — развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).