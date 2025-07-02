Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 июля 2025 10:27  [59] Более 10 рейсов задержаны в нижегородском аэропорту из-за плана "Ковер"
05 июля 2025 09:57  [71] Нижегородки, недавно ставшие мамами, пользуются новой мерой поддержки и самостоятельно выбирают "Подарки новорожденным"
05 июля 2025 09:55  [73] Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи пройдет в Нижегородской области
05 июля 2025 08:00  [174] Движение на Октябрьской в Нижнем Новгороде сделают односторонним
05 июля 2025 07:55  [677] План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту
04 июля 2025 19:58  [309] Пункты сбора вторсырья появятся на Покровке в Нижнем Новгороде
04 июля 2025 18:45  [318] Фундамент пешеходного моста через Почаинский овраг готов на 32%
04 июля 2025 18:27  [299] В Госдуму внесли законопроект о штрафах для непунктуальных перевозчиков
04 июля 2025 18:02  [424] Ливни с грозами и град обрушатся на Нижегородскую область
04 июля 2025 17:57  [240] Активистка Молодежного совета АПЗ награждена грамотой администрации Арзамаса
Общество

Более 10 рейсов задержаны в нижегородском аэропорту из-за плана "Ковер"

05 июля 2025 10:27  [59] Общество
Более 10 рейсов задержаны в нижегородском аэропорту из-за плана Ковер

Одиннадцать авиарейсов с вылетом из Нижнего Новгорода задержаны 5 июля. Данные актуальны на 10:20.

Напомним, что в воздушной гавани продолжает действовать план "Ковер", введенный в целях безопасности гражданских самолетов поздним вечером 4 июля. 

Так, ночной рейс авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург задержан до 10:30 5 июля и, вероятно, его перенесут снова. 

Рейс "России" в Москву (8:20) задерживается до 12:05, а рейс "Уральских авиалиний" в турецкую Анталью (01:10) - до 12:20. 

Утренний рейс "России" в Москву (6:25) теперь запланирован на 13:15. Вылет самолета IKAR в Минск (04:10) задержан до 13:55. При этом рейс (13:10) в Анталью авиакомпании AzurAir перенесен на 16:30. 

Намеченный на 12:35 рейс авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург задержан до 16:50, а вылет самолета RedWings в Самару (17:45) отложили до 11:45. 

До 13:00 отложили вылет самолета "России" в Москву, который должен был отправиться в путь еще в 22:40 вчера. 

Кроме того, задержаны рейсы компании RedWings в Батуми (22:30) - до 23:10 и компании IKAR в Уфу (17:00) - до 02:30 6 июля. 

Пассажирам рекомендуется перед выездом в аэропорт дополнительно уточнять статус и время вылета их рейса. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт беспилотники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных