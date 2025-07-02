Более 10 рейсов задержаны в нижегородском аэропорту из-за плана "Ковер" Общество

Одиннадцать авиарейсов с вылетом из Нижнего Новгорода задержаны 5 июля. Данные актуальны на 10:20.

Напомним, что в воздушной гавани продолжает действовать план "Ковер", введенный в целях безопасности гражданских самолетов поздним вечером 4 июля.

Так, ночной рейс авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург задержан до 10:30 5 июля и, вероятно, его перенесут снова.

Рейс "России" в Москву (8:20) задерживается до 12:05, а рейс "Уральских авиалиний" в турецкую Анталью (01:10) - до 12:20.

Утренний рейс "России" в Москву (6:25) теперь запланирован на 13:15. Вылет самолета IKAR в Минск (04:10) задержан до 13:55. При этом рейс (13:10) в Анталью авиакомпании AzurAir перенесен на 16:30.

Намеченный на 12:35 рейс авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург задержан до 16:50, а вылет самолета RedWings в Самару (17:45) отложили до 11:45.

До 13:00 отложили вылет самолета "России" в Москву, который должен был отправиться в путь еще в 22:40 вчера.

Кроме того, задержаны рейсы компании RedWings в Батуми (22:30) - до 23:10 и компании IKAR в Уфу (17:00) - до 02:30 6 июля.

Пассажирам рекомендуется перед выездом в аэропорт дополнительно уточнять статус и время вылета их рейса.