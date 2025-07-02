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Общество

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту

05 июля 2025 07:55  [82] Общество
План Ковер ввели в нижегородском аэропорту

Ограничения на полеты и вылеты действуют в нижегородском аэропорту имени Чкалова с вечера 4 июля. 

Как сообщили в Росавиации, их ввели в целях безопасности полетов гражданских самолетов. По данным на 8:00 5 июля, план "Ковер" пока не снят. 

Также прошлой ночью аналогичные временно приостановили работу аэропорты Саратова и Ульяновска.

Добавим, что, по данным Минобороны РФ, с 23:00 4 июля до 7:00 5 июля средства ПВО сбили 94 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего (34 дрона) уничтожено в Воронежской области. 

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Теги:
Аэропорт беспилотники
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