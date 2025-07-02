План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту Общество

Ограничения на полеты и вылеты действуют в нижегородском аэропорту имени Чкалова с вечера 4 июля.

Как сообщили в Росавиации, их ввели в целях безопасности полетов гражданских самолетов. По данным на 8:00 5 июля, план "Ковер" пока не снят.

Также прошлой ночью аналогичные временно приостановили работу аэропорты Саратова и Ульяновска.

Добавим, что, по данным Минобороны РФ, с 23:00 4 июля до 7:00 5 июля средства ПВО сбили 94 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего (34 дрона) уничтожено в Воронежской области.