План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту

Ограничения на полеты и вылеты действуют в нижегородском аэропорту имени Чкалова с вечера 4 июля.
Как сообщили в Росавиации, их ввели в целях безопасности полетов гражданских самолетов. По данным на 8:00 5 июля, план "Ковер" пока не снят.
Также прошлой ночью аналогичные временно приостановили работу аэропорты Саратова и Ульяновска.
Добавим, что, по данным Минобороны РФ, с 23:00 4 июля до 7:00 5 июля средства ПВО сбили 94 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего (34 дрона) уничтожено в Воронежской области.
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