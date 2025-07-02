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Политика

Штрафы за попрошайничество хотят ввести в Нижегородской области

05 июля 2025 12:26  [128] Политика
Штрафы за попрошайничество хотят ввести в Нижегородской области

В Заксобрание региона внесен на рассмотрение законопроект, который предполагает ужесточение мер против попрошайничества в общественных местах. Документ размещен в официальных материалах регионального парламента.

Инициатива связана с обращениями жителей Арзамаса и позицией главы города Александра Щелокова, который ранее выступил против попрошайничества на Соборной площади. В своем телеграм-канале чиновник отметил, что сам не раз сталкивался с людьми, пристающими к прохожим с просьбами дать им денег. На этом фоне подготовили поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях.

Сейчас в регионе предусмотрена ответственность только за вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество или за действия, нарушающие общественный порядок. В таких случаях поведение квалифицируется как мелкое хулиганство.

Однако, как указано в пояснительной записке к законопроекту, одиночное попрошайничество не подпадает под эти статьи и, по сути, не карается законом. Чтобы устранить это, в кодекс планируют ввести новую статью — 2.27 "Приставание к гражданам в общественных местах".

Если документ будет принят, за назойливые просьбы о деньгах в публичных местах нарушителям грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей.

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Теги:
Законодательство
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