Штрафы за попрошайничество хотят ввести в Нижегородской области Политика

В Заксобрание региона внесен на рассмотрение законопроект, который предполагает ужесточение мер против попрошайничества в общественных местах. Документ размещен в официальных материалах регионального парламента.

Инициатива связана с обращениями жителей Арзамаса и позицией главы города Александра Щелокова, который ранее выступил против попрошайничества на Соборной площади. В своем телеграм-канале чиновник отметил, что сам не раз сталкивался с людьми, пристающими к прохожим с просьбами дать им денег. На этом фоне подготовили поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях.

Сейчас в регионе предусмотрена ответственность только за вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество или за действия, нарушающие общественный порядок. В таких случаях поведение квалифицируется как мелкое хулиганство.

Однако, как указано в пояснительной записке к законопроекту, одиночное попрошайничество не подпадает под эти статьи и, по сути, не карается законом. Чтобы устранить это, в кодекс планируют ввести новую статью — 2.27 "Приставание к гражданам в общественных местах".

Если документ будет принят, за назойливые просьбы о деньгах в публичных местах нарушителям грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей.