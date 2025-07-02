С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
05 июля 2025 14:00  [103] Дмитрий Кабайло представил на Госсовете опыт региона в развитии массового спорта
04 июля 2025 16:40  [326] ФК "Пари НН" не вернется на домашний стадион до осени
03 июля 2025 18:18  [556] Результаты стыков "Сочи" - "Пари НН" не аннулируют из-за скандала со ставками
03 июля 2025 15:25  [737] Нижегородское "Торпедо" и московское ЦСКА обменялись нападающими
03 июля 2025 12:59  [1260] Нижегородское "Торпедо" начнет новый сезон с домашней серии
02 июля 2025 17:44  [301] Семейный турнир по исконно русским видам спорта прошел в Нижнем Новгороде
01 июля 2025 13:35  [430] Уфимцы победили в Международном воздухоплавательном кубке в Нижнем Новгороде
30 июня 2025 13:24  [944] Состав ХК "Торпедо" сформирован на 90%
30 июня 2025 09:03  [586] Тренер Шпилевский похвалил самоотдачу игроков ФК "Пари НН"
29 июня 2025 17:44  [708] Стали известны соперники ФК "Пари НН" на Кубке России
Спорт

Дмитрий Кабайло представил на Госсовете опыт региона в развитии массового спорта

05 июля 2025 14:00  [103] Спорт
Дмитрий Кабайло представил на Госсовете опыт региона в развитии массового спорта

Фото: телеграм-канал Дмитрия Кабайло

4 июля в Москве состоялось заседание комиссии Государственного совета РФ по физической культуре и спорту. В рамках обсуждения региональных практик министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло выступил с докладом о достижениях региона в сфере массового и корпоративного спорта. 

По словам министра, в Нижегородской области формируется целостная экосистема, охватывающая все возрастные категории — от детского и юношеского спорта до физической активности для старшего поколения.

"Мы строим единую экосистему, последовательно сопровождая человека от детского спорта к студенческому, затем к корпоративному и дальше — к активности в зрелом возрасте", — отметил Кабайло в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что для каждой возрастной группы создаются условия, соответствующие их интересам, уровню занятости и физическим возможностям.

Одним из ключевых инструментов вовлечения граждан в спорт министр назвал массовые спортивные мероприятия. Дмитрий Кабайло привёл в пример рост популярности полумарафона "Беги, герой!": если в 2015 году в нём участвовали около 500 человек, то в этом году число участников превысило 19 тысяч. Министр также поделился личным наблюдением: "Сам регулярно бегаю на набережной и вижу, как к старту сезона забегов увеличивается количество жителей, которые к ним целенаправленно готовятся, начинают систематически тренироваться".

Развитие спортивной инфраструктуры — ещё одно важное направление работы. В регионе продолжается строительство и ремонт объектов спорта, как за счёт федерального софинансирования, так и в рамках региональных программ. Среди последних министр выделил проект модульных лыжных баз — в прошлом году такие базы появились в 10 муниципалитетах, в этом году планируется установить ещё 10. Также реализуются программы по поставке шахматных комплектов в школы ("Шахматы в школу"), закупке автобусов для спортивных организаций в отдалённых районах и предоставлению субсидий на командировки для воспитанников спортшкол.

На стадии проработки находятся и новые инициативы: по обновлению покрытий в спортивных залах, модернизации футбольных полей и установке спортплощадок в муниципалитетах. В пилотном режиме тестируется программа по обеспечению доступа жителей к школьным стадионам во внеурочное время.

Отдельное внимание в докладе было уделено корпоративному спорту. По словам Дмитрия Кабайло, после проведения аналитики было решено создать системный подход и запустить автономную некоммерческую организацию "Корпспорт НО". Она курирует одноимённую цифровую платформу — korpsport.ru. На сайте можно найти календарь корпоративных соревнований, зарегистрировать свою команду, оформить участие сотрудников и отслеживать рейтинги.

Министр подчеркнул, что участие в корпоративном спорте полезно не только для здоровья сотрудников, но и способствует укреплению командного духа и положительно влияет на имидж компаний. Он призвал работодателей обратить внимание на платформу: "Если ваша компания к платформе ещё не присоединилась — скопируйте ссылку на ресурс и покажите его своему руководителю".

Подводя итоги, Кабайло заявил, что предпринимаемые меры уже приносят результат: всё больше жителей региона делают выбор в пользу активного и здорового образа жизни. Однако, по его словам, потенциал для роста в этой сфере по-прежнему велик. "Работаем дальше!" — заключил министр.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дмитрий Кабайло Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных