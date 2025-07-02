Дмитрий Кабайло представил на Госсовете опыт региона в развитии массового спорта Спорт

Фото: телеграм-канал Дмитрия Кабайло

4 июля в Москве состоялось заседание комиссии Государственного совета РФ по физической культуре и спорту. В рамках обсуждения региональных практик министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло выступил с докладом о достижениях региона в сфере массового и корпоративного спорта.

По словам министра, в Нижегородской области формируется целостная экосистема, охватывающая все возрастные категории — от детского и юношеского спорта до физической активности для старшего поколения.

"Мы строим единую экосистему, последовательно сопровождая человека от детского спорта к студенческому, затем к корпоративному и дальше — к активности в зрелом возрасте", — отметил Кабайло в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что для каждой возрастной группы создаются условия, соответствующие их интересам, уровню занятости и физическим возможностям.

Одним из ключевых инструментов вовлечения граждан в спорт министр назвал массовые спортивные мероприятия. Дмитрий Кабайло привёл в пример рост популярности полумарафона "Беги, герой!": если в 2015 году в нём участвовали около 500 человек, то в этом году число участников превысило 19 тысяч. Министр также поделился личным наблюдением: "Сам регулярно бегаю на набережной и вижу, как к старту сезона забегов увеличивается количество жителей, которые к ним целенаправленно готовятся, начинают систематически тренироваться".

Развитие спортивной инфраструктуры — ещё одно важное направление работы. В регионе продолжается строительство и ремонт объектов спорта, как за счёт федерального софинансирования, так и в рамках региональных программ. Среди последних министр выделил проект модульных лыжных баз — в прошлом году такие базы появились в 10 муниципалитетах, в этом году планируется установить ещё 10. Также реализуются программы по поставке шахматных комплектов в школы ("Шахматы в школу"), закупке автобусов для спортивных организаций в отдалённых районах и предоставлению субсидий на командировки для воспитанников спортшкол.

На стадии проработки находятся и новые инициативы: по обновлению покрытий в спортивных залах, модернизации футбольных полей и установке спортплощадок в муниципалитетах. В пилотном режиме тестируется программа по обеспечению доступа жителей к школьным стадионам во внеурочное время.

Отдельное внимание в докладе было уделено корпоративному спорту. По словам Дмитрия Кабайло, после проведения аналитики было решено создать системный подход и запустить автономную некоммерческую организацию "Корпспорт НО". Она курирует одноимённую цифровую платформу — korpsport.ru. На сайте можно найти календарь корпоративных соревнований, зарегистрировать свою команду, оформить участие сотрудников и отслеживать рейтинги.

Министр подчеркнул, что участие в корпоративном спорте полезно не только для здоровья сотрудников, но и способствует укреплению командного духа и положительно влияет на имидж компаний. Он призвал работодателей обратить внимание на платформу: "Если ваша компания к платформе ещё не присоединилась — скопируйте ссылку на ресурс и покажите его своему руководителю".

Подводя итоги, Кабайло заявил, что предпринимаемые меры уже приносят результат: всё больше жителей региона делают выбор в пользу активного и здорового образа жизни. Однако, по его словам, потенциал для роста в этой сфере по-прежнему велик. "Работаем дальше!" — заключил министр.