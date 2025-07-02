Умер бывший министр здравоохранения Нижегородской области Вадим Казнин

На 79-м году жизни скончался Вадим Казнин, ранее занимавший пост министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Свою профессиональную деятельность он посвятил медицине, проработав в этой сфере более полувека.
Карьера Вадима Михайловича началась в Юрьевецкой центральной районной больнице, где он трудился хирургом. Затем он продолжил работу в городской клинической больнице №7 города Горького и позже возглавил хирургическое отделение больницы №30.
С 1979 года Казнин руководил врачебно-санитарной службой Горьковской железной дороги. В 2001 году он был назначен на должность министра здравоохранения региона, которую занимал до 2004 года.
После завершения работы в правительстве области он вернулся к медицинской деятельности на Горьковской железной дороге и до 2016 года возглавлял профильную больницу в Нижнем Новгороде.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Вадима Казнина.
Напомним, что 3 июля стало известно о кончине ветерана нижегородского Заксобрания Вячеслава Лисенкова. Ему было 76 лет.
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