Умер бывший министр здравоохранения Нижегородской области Вадим Казнин Общество

На 79-м году жизни скончался Вадим Казнин, ранее занимавший пост министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Свою профессиональную деятельность он посвятил медицине, проработав в этой сфере более полувека.

Карьера Вадима Михайловича началась в Юрьевецкой центральной районной больнице, где он трудился хирургом. Затем он продолжил работу в городской клинической больнице №7 города Горького и позже возглавил хирургическое отделение больницы №30.

С 1979 года Казнин руководил врачебно-санитарной службой Горьковской железной дороги. В 2001 году он был назначен на должность министра здравоохранения региона, которую занимал до 2004 года.

После завершения работы в правительстве области он вернулся к медицинской деятельности на Горьковской железной дороге и до 2016 года возглавлял профильную больницу в Нижнем Новгороде.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Вадима Казнина.

Напомним, что 3 июля стало известно о кончине ветерана нижегородского Заксобрания Вячеслава Лисенкова. Ему было 76 лет.