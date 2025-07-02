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Общество

Умер 76-летний ветеран нижегородского Заксо Вячеслав Лисенков

04 июля 2025 09:04  [89] Общество
Умер 76-летний ветеран нижегородского Заксо Вячеслав Лисенков

Фото: телеграм-канал Андрея Вовка

На 77-м году жизни ушёл из жизни бывший сотрудник Заксобрания Нижегородской области Вячеслав Лисенков, сообщил журналист Андрей Вовк в своем телеграм-канале 3 июля. 

Лисенков начал работу в аппарате областного Совета депутатов в 1990 году, а с 1994 года занимал различные должности в ЗСНО.

В разные годы Лисенков был помощником и советником председателя регионального парламента, а также руководил отделом, обеспечивающим деятельность спикера и его заместителей.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Лисенкова. 

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Теги:
ЗСНО Некролог
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