Умер 76-летний ветеран нижегородского Заксо Вячеслав Лисенков Общество

Фото: телеграм-канал Андрея Вовка

На 77-м году жизни ушёл из жизни бывший сотрудник Заксобрания Нижегородской области Вячеслав Лисенков, сообщил журналист Андрей Вовк в своем телеграм-канале 3 июля.

Лисенков начал работу в аппарате областного Совета депутатов в 1990 году, а с 1994 года занимал различные должности в ЗСНО.

В разные годы Лисенков был помощником и советником председателя регионального парламента, а также руководил отделом, обеспечивающим деятельность спикера и его заместителей.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Лисенкова.