Умер 76-летний ветеран нижегородского Заксо Вячеслав Лисенков

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На 77-м году жизни ушёл из жизни бывший сотрудник Заксобрания Нижегородской области Вячеслав Лисенков, сообщил журналист Андрей Вовк в своем телеграм-канале 3 июля.
Лисенков начал работу в аппарате областного Совета депутатов в 1990 году, а с 1994 года занимал различные должности в ЗСНО.
В разные годы Лисенков был помощником и советником председателя регионального парламента, а также руководил отделом, обеспечивающим деятельность спикера и его заместителей.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Лисенкова.
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