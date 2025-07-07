Коммунисты предложили сделать неприкасаемой память о Владимире Ильиче Ленине Общество

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Анжелика Глазкова предложила законопроект, направленный на сохранение памяти о Владимире Ленине. Инициатива предусматривает, в частности, защиту объектов, связанных с его именем, и запрещает их переименование или уничтожение. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно документу, опубликованному в электронной базе Государственной Думы, под защитой инициативы находятся административно-территориальные центры, населённые пункты, памятники, бюсты, мемориальные доски, улицы и площади, а также предприятия, музеи, учебные заведения и космические объекты, носящие имя Ленина или связанные с ним. Законопроект запрещает ликвидацию и переименование этих объектов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что уничтожение памятников Ленину, в частности, на территории Украины, является проявлением неонацистских настроений и русофобии. Депутат Глазкова считает, что очернение памяти лидера революции используется враждебными государствами для ослабления имиджа России как правопреемницы Советского Союза.

Напомним, что научное сообщество Нижегородской области выразило поддержку инициативе возведения памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде - в Сталинградском сквере на пересечении улиц Нартова и Бекетова.