Ученые поддержали идею установить памятник Сталину в Нижнем Новгороде Общество

Научное сообщество Нижегородской области выразило поддержку инициативе возведения памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

Группа ученых направила официальное обращение в комитет, занимающийся увековечиванием памяти выдающихся личностей и значимых исторических событий, с просьбой рассмотреть возможность установки монумента.

В тексте обращения подчеркивается, что, по мнению авторов, вклад Сталина в развитие страны невозможно игнорировать. Отмечается его решающая роль в Победе в Великой Отечественной войне, а также в становлении промышленности, науки и системы образования.

"Именно в сталинскую эпоху город Горький превратился в один из важнейших промышленных и научных центров Советского Союза. В этот период были построены автозавод, авиазавод, объекты оборонной промышленности, а также создана первая советская атомная бомба", — говорится в документе.

Ученые считают, что в условиях современного акцента на историческую преемственность и сохранение памяти о прошлом, установка памятника Сталину станет "актом исторической справедливости и признанием его роли в развитии региона и страны в целом".

Ранее сообщалось, что памятник Сталину предложили поставить на улице Бекетова в Нижнем Новгороде.