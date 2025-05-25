Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 июня 2025 20:00  [13] Устаревшие турникеты заменят в нижегородском метро
18 июня 2025 19:00  [105] Реконструкция теплосетей в Заволжье не получила одобрения госэкспертизы
18 июня 2025 18:45  [105] Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области
18 июня 2025 18:30  [128] Укладку асфальта начали на третьем участке дублера проспекта Гагарина
18 июня 2025 18:00  [133] Проект станции "Сормовская" в Нижнем Новгороде подготовят до конца года
18 июня 2025 17:05  [145] Новые льготы для сотрудников детсадов вводят в Нижнем Новгороде
18 июня 2025 15:57  [158] Господдержку по ипотеке для молодых семей с детьми хотят ввести в России
18 июня 2025 15:10  [131] МегаФон и Республика Тыва договорились о цифровизации региона
18 июня 2025 15:06  [192] Себестоимость одной поездки в нижегородском метро в 2025 году составила 105 рублей
18 июня 2025 14:38  [203] Транспортную схему поменяют на перекрестке улиц Белинского и Кулибина
Общество

Ученые поддержали идею установить памятник Сталину в Нижнем Новгороде

18 июня 2025 14:20  [252] Общество
Ученые поддержали идею установить памятник Сталину в Нижнем Новгороде

Научное сообщество Нижегородской области выразило поддержку инициативе возведения памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

Группа ученых направила официальное обращение в комитет, занимающийся увековечиванием памяти выдающихся личностей и значимых исторических событий, с просьбой рассмотреть возможность установки монумента.

В тексте обращения подчеркивается, что, по мнению авторов, вклад Сталина в развитие страны невозможно игнорировать. Отмечается его решающая роль в Победе в Великой Отечественной войне, а также в становлении промышленности, науки и системы образования.

"Именно в сталинскую эпоху город Горький превратился в один из важнейших промышленных и научных центров Советского Союза. В этот период были построены автозавод, авиазавод, объекты оборонной промышленности, а также создана первая советская атомная бомба", — говорится в документе.

Ученые считают, что в условиях современного акцента на историческую преемственность и сохранение памяти о прошлом, установка памятника Сталину станет "актом исторической справедливости и признанием его роли в развитии региона и страны в целом".

Ранее сообщалось, что памятник Сталину предложили поставить на улице Бекетова в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КПРФ Памятники
Поделиться:
Новости по теме
23 мая 2025 08:00  [641] Новые мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде
29 апреля 2025 16:48  [2142] Быть или не быть памятнику Сталину в Нижнем Новгороде, выяснится в июне
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных