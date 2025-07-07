Нижегородский медицинский колледж выпустил рекордное число молодых специалистов Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В этом учебном году Нижегородский медицинский колледж выпустил рекордное число молодых специалистов – почти 1720 человек. Вручение дипломов будущим медикам проходило в течение всей прошлой недели. Торжественные церемонии состоялись как в Нижнем Новгороде, так и в филиалах образовательного учреждения в Дзержинске, Богородске, Павлове и Ветлуге.

По традиции все выпускники колледжа произнесли «Клятву медицинского работника». Так они подтвердили свою готовность служить на благо людей. Девушек и юношей напутствовал первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников.

«Пусть вам никогда не придётся усомниться в правильности выбора! Помните, что ни одна профессия не может сравниться по своей важности, сложности и гуманности с профессией медицинского работника. Будьте целеустремлёнными, организованными, доводите начатое дело до конца – именно от ваших грамотных действий зависят здоровье и жизни пациентов!» – пожелал Сергей Колесников.

Как сообщили в областном Минздраве, Нижегородский медицинский колледж – самое крупное образовательное учреждение региона, где готовят специалистов со средним медицинским образованием. Большинство выпускников колледжа ориентировано на работу именно в государственном здравоохранении.

Программы наставничества и различные меры поддержки молодых медиков – важные инициативы, позволяющие устранять дефицит кадров в бюджетных учреждениях здравоохранения. Работа в этом направлении непрерывно ведется в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как сообщил директор Нижегородского медицинского колледжа Владимир Гречко, по итогам 2024/2025 учебного года из колледжа выпустилось на 555 специалистов больше, чем в прошлом учебном году. Образовательное учреждение подготовило почти 1180 медицинских сестёр и медбратьев, более 130 медицинских лабораторных техников, почти 110 фельдшеров, около 130 фармацевтов, около 120 зубных техников и других специалистов.

«Мы готовим специалистов высокого уровня. В этом году средний балл наших выпускников по всем предметам – 4,4 из 5. Кроме того, 18 процентов всех выпускников получили дипломы с отличием», – заявил руководитель образовательного учреждения.

Владимир Гречко также обратился к выпускникам с добрыми пожеланиями.

«Колледж всегда открыт для вас – здесь готовы поддержать, помочь и дать совет. Вы приходите в практическое здравоохранение как настоящие профессионалы, и в этом – заслуга наших педагогов. Пусть студенческая дружба, которая сплотила вас за годы учёбы, останется с вами на всю жизнь! Крепкого здоровья, бодрости духа и удачи на выбранном пути!» – пожелал директор колледжа.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по решению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».