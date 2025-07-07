Путин новым указом уточнил порядок прохождения военной службы в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин конкретизировал условия прохождения военной службы. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном сайте правовой информации, сообщает телеканал "360".
В соответствии с документом, военнослужащие из числа иностранных граждан смогут участвовать в выполнении задач не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооружённых конфликтов, но и в период мобилизации.
В указе также конкретизируется положение, касающееся процедуры увольнения военнослужащих и исключения их из списков личного состава воинской части. В частности, военнослужащий-контрактник, имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по своему выбору.
Увольнение не будет применяться в ситуациях, когда оно обусловлено особыми причинами, включая внесение в реестр иностранных агентов.
Напомним, накануне Путин утвердил закон, который предусматривает увеличение штрафов за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места жительства. Теперь размер штрафа составит до 20 тысяч рублей.
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