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Общество

Путин новым указом уточнил порядок прохождения военной службы в России

08 июля 2025 10:22  [135] Общество
Путин новым указом уточнил порядок прохождения военной службы

Президент Российской Федерации Владимир Путин конкретизировал условия прохождения военной службы. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном сайте правовой информации, сообщает телеканал "360".

В соответствии с документом, военнослужащие из числа иностранных граждан смогут участвовать в выполнении задач не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооружённых конфликтов, но и в период мобилизации.

В указе также конкретизируется положение, касающееся процедуры увольнения военнослужащих и исключения их из списков личного состава воинской части. В частности, военнослужащий-контрактник, имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по своему выбору.

Увольнение не будет применяться в ситуациях, когда оно обусловлено особыми причинами, включая внесение в реестр иностранных агентов.

Напомним, накануне Путин утвердил закон, который предусматривает увеличение штрафов за несвоевременное уведомление военного комиссариата о смене места жительства. Теперь размер штрафа составит до 20 тысяч рублей.

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Теги:
Армия Военные Законодательство
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