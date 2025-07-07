Штраф до 20 тысяч рублей грозит нижегородцам, не сообщившим в военкомат о переезде

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за несообщение в военкомат о смене места пребывания. Теперь за это нарушение предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации
Согласно документу, ответственность наступает за непредоставление сведений о переезде в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, если переезд не подтвержден регистрацией. Также штраф грозит за неявку в военкомат в установленный срок при переезде в такое место.
Ранее за подобные нарушения предусматривался штраф от 1 до 5 тысяч. Новые нормы вступили в силу с момента официального опубликования.
Ранее сообщалось, что уголовную ответственность ввели за дискредитацию Вооружённых сил, призывы к введению санкций, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.
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