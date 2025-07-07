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Общество

ВАРМСУ провела встречу с муниципалитетами накануне Дня семьи, любви и верности

08 июля 2025 10:16  [80] Общество
ВАРМСУ провела встречу с муниципалитетами накануне Дня семьи, любви и верности

Фото: ВАРМСУ

Накануне Дня семьи, любви и верности ВАРМСУ провела тематическую встречу с главами муниципалитетов. На мероприятие в Москву приехали муниципальные служащие из 50 регионов России, по видеосвязи к встрече присоединились представители муниципалитетов со всех субъектов страны.

Каждая семья имеет свою уникальную историю, но всех их объединяют традиционные ценности и желание внести вклад в развитие своего родного края, Отечества. Сама тематическая встреча прошла в рамках марафона «Служение», который посвящен представителям муниципального сообщества — примерам истинного Служения.

Глав муниципалитетов поздравил заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев: «День семьи, любви и верности — молодой праздник, но он всегда жил в сердце российского народа. Для нас семья — это безграничное служение, любовь и труд. Низкий поклон тем, кто совмещает профессиональное поприще и развитие своей малой родины с самым важным — воспитанием детей!»

Татьяна Растягаева, глава Березовского сельского поселения Азовского немецкого национального района Омской области, воспитала пятерых детей — трех сыновей и двух дочерей. В настоящее время все ее сыновья служат, защищая Родину в зоне специальной военной операции. По словам самой Татьяны Растягаевой, главные принципы семьи — взаимная поддержка и важность семейных ценностей, первые из которых – бескорыстная любовь к людям и желание сделать мир вокруг себя лучше.

«Уже не в первый раз я провожаю сыновей на защиту Родины. И несмотря на то, что они уже взрослые, имеют свои семьи, но в дальний путь отправляются всегда из родного дома. И когда возвращаются, в первую очередь, приезжают к родителям. Это большая традиция. Вообще, семейные традиции передаются в нашей семье из поколения в поколение, а воспитание детей имеет глубокое и даже сакральное значение», - поделилась Татьяна Растягаева.

Как подчеркнула Сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко, главы муниципалитетов не просто создают условия для комфортной жизни людей — они показывают, что верность муниципалитету и семье неразделимы.

«Забота местных глав о людях и сохранение традиционных ценностей идут рука об руку. Это и есть истинное служение. Муниципальные лидеры, воспитывающие нескольких детей, — пример, на который стоит равняться», — подытожила Галина Данильченко.

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Теги:
муниципалитет Праздники Семья
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