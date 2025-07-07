Макет нового здания Национального центра "Россия" представили в Москве Общество

Фото: НЦ "Россия"

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели экспозицию Национального центра "Россия", где была презентована концепция будущего выставочного комплекса. Объект станет новым пространством для демонстрации достижений страны.

Во время визита Кириенко подчеркнул, что выставка "Россия" вошла в число наиболее популярных экспозиций мира, заняв седьмое место по числу посетителей за девятимесячный период.

"Речь идёт не только о масштабах, но и об эмоциональном отклике. Главными посетителями стали школьники, студенты, дети. Социологические опросы показали, что 96-97% выходили с чувством гордости за страну. Эти эмоции — гордость и мечта — стали ключевыми смыслами и для выставки, и для создаваемого центра", — отметил Кириенко.

Он добавил, что аналогов подобному пространству в мире сегодня не существует. По его словам, архитектура будущего комплекса отражает историческое наследие России и её стремление к развитию, вдохновляя молодое поколение.

Создание Национального центра "Россия" было одобрено президентом России в июле 2024 года. Комплекс разместится на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Общая площадь проекта составит около 205 тысяч квадратных метров.

Архитектурная концепция выполнена в бионическом стиле, сочетающем символику природных ландшафтов России с абстрактным образом движения и простора. По задумке авторов, форма здания ассоциируется с летящим снежным покровом, а плавные горизонтали будут заметно отличаться от вертикальных акцентов небоскрёбов "Москва-Сити".

Центр станет значимым общественным пространством — новой архитектурной доминантой Москвы и всей страны. Помимо 60 тысяч квадратных метров выставочных залов, в составе комплекса запланированы концертный зал с трансформируемыми элементами, медиацентр, площадки для молодежных инициатив и креативных проектов.

Также предусмотрены конгресс-центр, пространства для делового общения, гастрономические зоны и места для нетворкинга. Одной из ключевых деталей станет медиафасад, способный менять визуальный облик здания в зависимости от события — от государственных символов до арт-инсталляций.

Сейчас на участке ведутся инженерные исследования и подготовительные работы. Планируется сохранить часть зданий Экспоцентра, чтобы они продолжали функционировать до завершения строительства. Полное завершение проекта намечено на 2029 год.

До этого времени Национальный центр "Россия" будет действовать на базе павильона № 7 Экспоцентра. Здесь уже работает выставка "Путешествие по России", на которой представлено более трёх тысяч квадратных метров интерактивных экспонатов. Посетители могут "пройти" путь от Владивостока до Калининграда, не покидая Москвы, и познакомиться с культурой, наукой, природой и достижениями всех федеральных округов страны.

Напомним, что на прошлой неделе в Москве был представлен макет новой канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде.