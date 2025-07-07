В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2025 11:47  [38] Нижегородцам напомнили, как получить остаток средств маткапитала
08 июля 2025 11:16  [66] Нижегородцев предупредили, что мошенники всё чаще выдают себя за чиновников
08 июля 2025 11:08  [89] Макет нового здания Национального центра "Россия" представили в Москве
08 июля 2025 10:56  [94] Депутаты гордумы помогли ребятам с ОВЗ принять участие в социально-экологической акции
08 июля 2025 10:56  [109] 28 килограммов опасных фруктов выявили в аэропорту Нижнего Новгорода
08 июля 2025 10:40  [111] Нижегородские пары вступят в брак на свадебном фестивале в Москве
08 июля 2025 10:22  [139] Путин новым указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
08 июля 2025 10:16  [81] ВАРМСУ провела встречу с муниципалитетами накануне Дня семьи, любви и верности
08 июля 2025 10:01  [158] Почти 40-градусная жара накроет Нижегородскую область
08 июля 2025 09:43  [176] 57 деклараций на мясо и молоко отозвали в Нижегородской области из-за нарушений
Общество

Макет нового здания Национального центра "Россия" представили в Москве

08 июля 2025 11:08  [89] Общество
Макет нового здания Национального центра Россия представили в Москве

Фото: НЦ "Россия"

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели экспозицию Национального центра "Россия", где была презентована концепция будущего выставочного комплекса. Объект станет новым пространством для демонстрации достижений страны.

Во время визита Кириенко подчеркнул, что выставка "Россия" вошла в число наиболее популярных экспозиций мира, заняв седьмое место по числу посетителей за девятимесячный период.

"Речь идёт не только о масштабах, но и об эмоциональном отклике. Главными посетителями стали школьники, студенты, дети. Социологические опросы показали, что 96-97% выходили с чувством гордости за страну. Эти эмоции — гордость и мечта — стали ключевыми смыслами и для выставки, и для создаваемого центра", — отметил Кириенко.

Он добавил, что аналогов подобному пространству в мире сегодня не существует. По его словам, архитектура будущего комплекса отражает историческое наследие России и её стремление к развитию, вдохновляя молодое поколение.

Создание Национального центра "Россия" было одобрено президентом России в июле 2024 года. Комплекс разместится на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Общая площадь проекта составит около 205 тысяч квадратных метров.

Архитектурная концепция выполнена в бионическом стиле, сочетающем символику природных ландшафтов России с абстрактным образом движения и простора. По задумке авторов, форма здания ассоциируется с летящим снежным покровом, а плавные горизонтали будут заметно отличаться от вертикальных акцентов небоскрёбов "Москва-Сити".

Центр станет значимым общественным пространством — новой архитектурной доминантой Москвы и всей страны. Помимо 60 тысяч квадратных метров выставочных залов, в составе комплекса запланированы концертный зал с трансформируемыми элементами, медиацентр, площадки для молодежных инициатив и креативных проектов.

Также предусмотрены конгресс-центр, пространства для делового общения, гастрономические зоны и места для нетворкинга. Одной из ключевых деталей станет медиафасад, способный менять визуальный облик здания в зависимости от события — от государственных символов до арт-инсталляций.

Сейчас на участке ведутся инженерные исследования и подготовительные работы. Планируется сохранить часть зданий Экспоцентра, чтобы они продолжали функционировать до завершения строительства. Полное завершение проекта намечено на 2029 год.

До этого времени Национальный центр "Россия" будет действовать на базе павильона № 7 Экспоцентра. Здесь уже работает выставка "Путешествие по России", на которой представлено более трёх тысяч квадратных метров интерактивных экспонатов. Посетители могут "пройти" путь от Владивостока до Калининграда, не покидая Москвы, и познакомиться с культурой, наукой, природой и достижениями всех федеральных округов страны.

Напомним, что на прошлой неделе в Москве был представлен макет новой канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура Москва Сергей Кириенко
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных