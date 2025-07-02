Макет нижегородской канатки через Оку представили в Москве Общество

Фото: телеграм-канал "ProСтратегию"

В Москве на выставке "Рождение масштаба. Архитектура будущего" (6+) представили макет второй канатной дороги, которая должна пройти через реку Оку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил телеграм-канал "ProСтратегию".

Уменьшенные модели трех станций воздушной линии были разработаны компанией "Урбантех" совместно с архитектурным бюро "ГОРА". Макет дает представление о внешнем облике будущей канатной дороги и архитектурных решениях, которые будут использованы при ее возведении.

Авторы проекта отметили, что при создании облика вдохновлялись инженерным наследием Ивана Кулибина и Владимира Шухова. Станции спроектированы с полностью прозрачными фасадами, что позволит пассажирам наблюдать за работой механизмов. Это решение подчеркивает современность и технологичность объекта.

В пояснении к макету также отмечено, что каждая станция будет закрытого типа: с теплыми залами ожидания, эскалаторами и современной системой безопасности.

По расчетам специалистов, воздушная линия сократит время в пути до 45 минут в час по сравнению с наземным транспортом.

Проект учитывает перспективное развитие города: по обе стороны Оки к 2033 году планируется ввести в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья. Новая канатная дорога станет важнейшим связующим элементом между этими жилыми кварталами.

Ранее сообщалось, что площадку под строительство канатной дороги через Оку начнут готовить в июле.

Также мы рассказывали, что пассажиропоток на нижегородской канатке вырос на треть после модернизации.