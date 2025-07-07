Депутаты гордумы помогли ребятам с ОВЗ принять участие в социально-экологической акции Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Масштабная социально-экологическая акция состоялась в Усадьбе Приклонских-Рукавишниковых в Богородском районе. Сотрудники крупных предприятий региона и дети и подростки с ОВЗ вместе высадили дубы, яблони и кусты сирени.

«Прекрасная возможность для ребят пообщаться не только друг с другом, развлечься, чему-то научиться и сделать по-настоящему большое доброе дело - высадить деревья», – прокомментировал депутат гордумы Юрий Ерофеев.

Для ребят провели несколько мастер-классов. Особый отклик у детей получило правополушарное рисование от художественной студии "Арт-класс".

«Приятно видеть горящие глаза детей. Здорово, что они провели такой насыщенный день с удовольствием и пользой», – сказал депутат гордумы Станислав Прокопович.

Депутаты фракции «Единая Россия» в думе Нижнего Новгорода Юрий Ерофеев и Станислав Прокопович оказали содействие в предоставлении комфортабельного туристического автобуса для перевозки ребят с родителями из Нижнего Новгорода в Богородский район.

В завершении активного дня для всех участников акции в усадьбе приготовили угощение.