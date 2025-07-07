Снятый в Нижнем Новгороде сериал "Три сестры" покажут в рамках "Горький fest" Афиша

Фото: онлайн кинотеатр KION от МТС

В рамках IX фестиваля нового российского кино "Горький fest" (18+) в Нижнем Новгороде состоится специальный премьерный показ комедийного сериала "Три сестры" (16+) от онлайн-кинотеатра KION.

Представить сериал зрителям приедут исполнительницы главных ролей Полина Гухман и Маруся Климова, режиссер проекта Маруся Трубникова, а также креативный директор KION Илья Бурец.

Премьерный показ пройдет в субботу, 12 июля, в 21:30 на сцене Нижегородского академического театра драмы имени М. Горького (улица Большая Покровская, 13). Вход свободный по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля "Горький fest".

Сюжет "Трех сестер" разворачивается в Нижнем Новгороде. Ира, Оля и Маша мечтают перебраться в Москву, каждая — по своим причинам. Они надеются на поддержку матери Татьяны, владелицы ювелирного бизнеса. Однако она возвращается из отпуска не одна, а с молодым массажистом, который быстро становится центром семейного конфликта. Сестры подозревают, что он — аферист, но сама Татьяна, похоже, просто хочет быть счастливой.

Сценарий сериала написала Екатерина Богомолова ("Общага" (18+), "Я выбираю тебя" (12+), режиссером выступила Маруся Трубникова, известная по проектам "The Телки" (18+) и "Беспринципные" (18+). Среди креативных продюсеров — писатель Александр Цыпкин, который также сыграл одну из ролей.

Главные роли в сериале исполнили Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Полина Гухман и Маруся Климова. Также в проекте снялись Александр Цыпкин, Алиса Юнусова, Жанна Эппле, Кирилл Козаков и другие актеры.

Производством сериала занимается компания MEDIASLOVO в партнерстве с KION и "Газпром-Медиа Холдинг". Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION, а далее в эфире телеканала ТНТ.

Напомним, IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+) пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля.