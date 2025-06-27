Опубликована внеконкурсная программа "Горький fest-2025" в Нижнем Новгороде Афиша

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

IX фестиваль нового российского кино "Горький fest" (18+) пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля. О внеконкурсной программе и нововведениях рассказали президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков, генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и программный директор киносмотра Андрей Апостолов на пресс-конференции ТАСС 30 июня.

Темой предъюбилейного фестиваля станет авангард в кино и в отечественном искусстве. Напомним, в жюри нынешнего года вошли режиссер Алексей Герман, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Александр Плотников, композитор Артем Васильев и кинокритик Егор Москвитин.

В рамках внеконкурсной части кинофестиваля "Горький fest" зрителей ждёт насыщенная программа, объединяющая современные проекты и классику отечественного кинематографа.

"Всего под фестиваль у нас будет задействовано более 60 площадок. В этом году мы решили попробовать увеличить количество показов на нашей любимой площадке - в Нижегородском академическом театре драмы имени Горького. Там пройдёт не только церемонии открытия, закрытия и конкурсные показы, а также будет показана и внеконкурсная программа. Также мы насытим максимальным количеством показов полюбившийся всем давно культурный центр "Рекорд", - отметила Оксана Михеева

Деловая и образовательная программы кинофестиваля в этом году сосредоточены на осмыслении современного кинопроцесса через призму классического наследия и биографического кино. В рамках деловой части фестиваля состоятся дискуссии и презентации, посвящённые ключевым вопросам киноиндустрии. Участники (режиссёры, продюсеры и представители отрасли) обсудят границы авторской свободы, культурную ответственность создателей, влияние цифровых платформ и технологий на киноязык, а также перспективы развития кинематографа на нижегородской земле. Особое внимание будет уделено новым проектам, вдохновлённым русской литературной классикой и жизнями её авторов.

Образовательный блок приурочен к 100-летию фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин"" (0+). Ведущие киноведы проведут лекции, в которых соединятся практические советы для молодых режиссёров с глубоким анализом киноязыка Эйзенштейна. В Пакгаузах состоится специальный показ фильма "Броненосец "Потёмкин" с музыкальным сопровождением тапёра. Также пройдут творческие встречи с Алексеем Германом и Дарьей Грацевич.

Во внеконкурсной программе собраны фильмы, вдохновлённые произведениями русской литературы: "Онегин" (12+) Сарика Андреасяна, "Мастер и Маргарита" (18+) Михаила Локшина, "Пророк. История Александра Пушкина" (18+) Феликса Умарова и "Палата №6" (18+) Эдуарда Жолнина.

Также в программу вошли: "Семейное счастье" (16+) Стаси Толстой, "Три сестры" (18+) Маруси Трубниковой, "Евгений Телегин" (16+) Виктора Тихомирова, анимационная лента "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка" (6+), кукольный фильм "Булгаковъ" (18+) Станислава Соколова, детская картина "Ай да Пушкин!" (6+) Екатерины Гаврюшкиной и историческая драма "Самозванцы" (18+) Марии Рейзен.

Особое место в программе занимает ретроспектива "Наследник не по прямой. Классика и авангард в кино Алексея Федорченко" (18+), в которой представлены ключевые работы режиссёра.

В рамках секции "Вертов/Изволов" покажут восстановленные версии фильмов Дзига Вертова, над которыми работал киновед Николай Изволов. Среди них — "Годовщина революции" (12+), "История гражданской войны" (12+) и "Человек с киноаппаратом" (12+).

Программа "Народный поворот 1995" предлагает зрителям вернуться к ключевым кинолентам 90-х годов. В неё вошли: "Особенности национальной охоты" (18+) Александра Рогожкина, "Ширли-мырли" (18+) Владимира Меньшова, "Любить по-русски" (0+) Евгения Матвеева, "Американская дочь" (12+) Карена Шахназарова и "Все будет хорошо" (16+ )Дмитрия Астрахана.

Дополнят внеконкурсную часть специальные показы: "Плагиатор" (16+) Антона Мегердичева и документальный фильм "Никита Михалков. Метод" (18+).

Отдельно будет показана и специальная программа "Победа: вчера, сегодня…" к 80-летию Победы. Зрителям покажут знаменитые военные драмы, а также их современные экранизации и интерпретации.

Ранее сообщалось, что в конкурсную программу (18+) фестиваля входят 19 фильмов.