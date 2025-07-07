Луганск, Горловка, Донецк, Мариуполь, Херсонская область: гуманитарная миссия нижегородских волонтеров Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Очередная крупная партия гуманитарной помощи отправлена в зону проведения специальной военной операции. Груз собран Городецким Центром народной поддержки участников СВО. Центр создан по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» и администрации Городецкого муниципального округа.

В составе груза всё самое необходимое: военно-техническое оборудование, запчасти, колеса, стройматериалы, медикаменты, продуктовые наборы полевой кухни, маскировочные сети, адресные посылки от родных и специальные запросы от самих военных.

«Гуманитарные конвои, которые регулярно отправляются в зону спецоперации из Нижегородской области, – это еще и моральная поддержка для бойцов. С первых дней СВО мы: рядовые нижегородцы, участники общественных организаций и движений, сотрудники предприятий региона, активисты «Единой России» прилагаем серьёзные усилия к тому, чтобы у наших ребят на передовой было всё необходимое. Это направление работы – одно их ключевых положений народной программы партии», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

По пути следования волонтеры передали посылки для ребят, находящихся на лечении в госпитале города Старобельска. Экипаж посетил шесть пунктов разгрузки и передал гуманитарные наборы для бойцов-нижегородцев. Маршрут городецкого гуманитарного конвоя проходил через Луганск, Горловку, Донецк, Мариуполь и Херсонскую область.

«С каждой отправкой гуманитарного груза растёт ответственность перед бойцами, ожидающими нашей помощи и поддержки. Мы стараемся максимально облегчить военным выполнение боевых задач на передовой. Спасибо всем, кто неравнодушен в эти дни. Тем, кто трудится и собирает гуманитарную помощь для ребят на фронте и вносит свой вклад в общую победу», - подчеркнул глава МСУ, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Городецкого округа Александр Мудров.

Напомним, что жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто находится на освобожденных территориях, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии «Единая Россия» в первые дни СВО организовали оперативные штабы, подключили депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи: спецоборудование, медикаменты, продукты.