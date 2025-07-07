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Экономика

Более 35 тысяч человек посетили инвестпортал Нижегородской области в 2025 году

09 июля 2025 20:00  [96] Экономика
Более 35 тысяч человек посетили инвестпортал Нижегородской области в 2025 году

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Инвестиционный портал Нижегородской области в первом полугодии 2025 года посетило более 35 тысяч человек, что выше показателей аналогичного периода 2024 года.

Наибольший интерес пользователи проявляли к разделам, посвященным основным отраслям экономики Нижегородской области (более 4,5 тысячи посещений). Далее по популярности следуют витрина инвестиционных проектов, инвестиционная карта региона и страница с доступными инвесторам мерами государственной поддержки.

Работу инвестиционного портала Нижегородской области курирует Корпорация развития региона.

«Инвестиционный портал - одна из основных «точек входа» инвестора в Нижегородскую область. По статистике наиболее популярных разделов можно проследить путь предпринимателя от идеи к началу реализации проекта: ознакомление с преимуществами региона и перспективными проектами, подбор земельного участка для предприятия и мер поддержки. Корпорация развития на регулярной основе ведет доработку инвестпортала, в том числе на основе отзывов пользователей, чтобы он оставался полезным и удобным сервисом для бизнеса», – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

На инвестиционном портале предприниматели могут ознакомиться с подробной информацией о Нижегородской области и муниципалитетах, в частности о доступной инфраструктуре, действующих в регионе мерах поддержки, подать заявку на подбор земельного участка, сопровождение инвестиционного проекта, а также узнать об актуальных инвестиционных предложениях и о внедренных элементах регионального инвестиционного стандарта.

Чтобы инвестор мог самостоятельно подобрать под свой проект налоговые, имущественные и консультационные меры господдержки, узнать о доступных субсидиях, льготных кредитах и займах, на портале действует калькулятор мер поддержки. Действует инвестиционная карта, на которой в настоящее время доступно около 460 территорий для инвестирования. Для адаптации к функционалу инвесткарты в этом же разделе размещено видеоруководство к сервису.

Также на инвестиционном портале доступен опросный модуль. С его помощью предприниматели могут оценить работу институтов для бизнеса, состояние инфраструктуры и то, как оказывается поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, у инвестора всегда есть возможность связаться со специалистами Корпорации развития по номеру горячей линии поддержки: 0052, через чат-бот, встроенный в инвестпортал, или по номерам, указанным на портале, в разделе «Контакты».

Напомним, АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями

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Теги:
Инвестиции Корпорация развития
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