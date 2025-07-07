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Общество

Нижегородский участник СВО: "Наша сила - в твердом духе. Так и победим"

10 июля 2025 09:46  [1] Общество
Нижегородский участник СВО: Наша сила - в твердом духе. Так и победим

Фото: Олег Булыгин

Командир разведывательного отделения, нижегородский боец СВО с позывным «Серкан» больше года находится на передовой. За боевые заслуги он награжден медалью «Участнику СВО». Сейчас у мужчины очередной отпуск на малой родине, а потом – снова «за ленточку».

«Серкан» вырос в Краснодарском крае, в Нижний Новгород приехал в 2008 году, здесь женился. По профессии он сварщик, но, несмотря на мирную профессию, хорошо владел оружием еще до отправки на спецоперацию.

«У меня отец охотник, я сам хорошо стреляю с детства. Это помогло на передовой. Что же касается привыкания к боевым действиям, сложно первые две недели, а потом уже нормально. Первое задание, конечно, незабываемо. Надо было угнать машину с территории, подконтрольной ВСУ. Высчитали, когда их дрон улетает, и в эти 20 минут угнали», – вспоминает боец.

Однажды разведотделение «Серкана» выполняло задание по поиску и эвакуации пропавшей саперной группы. Оказалось, саперы скрывались от огня вражеских снайперов в блиндаже. Разведчики успешно их эвакуировали, но сам «Серкан» в ходе операции получил ранение.

Военнослужащий вспоминает события года, проведенного на передовой: как брали «языков» и целые группы в плен, как сдавшиеся солдаты и офицеры ВСУ через одного назывались «шоферами» и «связистами».

«Кстати о пленных. Был случай с изрядной долей дерзости и юмора. Но по сути – героический. Как-то мы прикрывали штурмовую группу. Там был боец, шальной такой парень, с позывным «Артист». Берет гранату, оставляет свой автомат и идет на вражеские позиции. Через некоторое время идет наш «Артист» в одном нательном белье в минус 10 градусов, а за ним гуськом 27 пленных»,– со смехом вспоминает «Серкан».

Оказалось, «Артист» обошел врага по лесополосе, снял форму и пришел в расположение ВСУ, представился «своим», якобы заблудился. На украинском языке попросил закурить, сказал, что всё надоело, устал воевать и решил сдаться русским. И 27 человек пошли за ним.

«Без юмора на передовой никак. И без дружбы и взаимопонимания. К слову, сражаются с нами бок о бок люди разных национальностей – никаких конфликтов. Наша сила - в общем твердом духе. Так и победим», - уверен командир разведотделения.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Дом народного единства Патриотизм СВО
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